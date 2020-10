Oprydning af spøgelsesgarn forbedrer fiskeriet

Redaktionen Søndag, 04. oktober 2020 - 13:41

Det har allerede fået en positiv effekt for fiskeri efter hellefisk, efter fisker- og fangerforeningen IAPP i Ilulissat, og Grønlands Naturinstituts forskningsskib Sanna foretog omfattende oprydning af stort antal spøgelsesgarn i farvandet omkring Ilulissat og Torsukattak i henholdsvis august og september.

Sidste år søgte IAPP midler fra Miljøfonden, der administreres af Departementet for Natur og Miljø, til oprydning men fik afslag. Alligevel kunne oprydningen gennemføres i år, efter Royal Greenland A/S, flere lokale virksomheder samt aktører i fiskerierhvervet bidrog med økonomiske midler til projektet, ligesom foreningen selv bidrog med 60.000 kroner. De samlede udgifter til oprydningen på lidt over 200.000 kroner, blev brugt til leje af lokale fartøjer, der stod for bjærgning af de mange mistede garn, langliner, reb og andet fiskeudstyr, ligesom der blev ryddet op på flere teltpladser, som fiskerne benytter hvert år.

Grønlands Naturinstituttets oprydningsarbejde blev finansieret af Miljøfonden med 800.000 kroner.

Gavnligt for fiskeriet

De mange spøgelsesgarn har igennem de seneste år givet alvorlige gener for fiskeriet – men nu kan man igen udføre fiskeriet, uden at man skal være bekymret for, at fiskeudstyret vikler sig ind i spøgelsesgarn, ligesom fangsterne er øget, siger Johan Villadsen, der er formand for IAPP.

Han påpeger, at man i mange år ikke har gjort tilstrækkelig ved affaldsproblemerne på havbunden på fiskepladserne, og at det derfor var vigtigt for IAPP, at tage det første skridt med hensyn til oprydning af spøgelsesgarn.

