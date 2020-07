Oprydning efter amerikanerne fortsætter

Merete Lindstrøm Tirsdag, 21. juli 2020 - 13:56

Kommuneqarfik Sermersooq fortsætter som udførende bygherrer for den nedsatte grønlandsk-danske styregruppe, der er ansvarlig for oprydningsindsatsen af amerikanske efterladenskaber inden for Sermersooqs kommunegrænser.

Indsatserne koncentrerer sig i år om tre sites: Whalerus Bay ved Ittoqqortoormiit, Ikateq ved Tasiilaq og Marraq syd for Nuuk.

Sidste sommer begyndte man arbejdet på lokaliteterne ved henholdsvis Marraq og Ikatteq. Miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq, Frank Rasmussen, fortæller, at man håber at blive færdige med Marraq i år, og at Ikateq kræver i hvert fald et år mere.

Forurenet jord skal kortlægges

Men ét er de overfladiske efterladenskaber, noget andet er jorden nedenunder.

- Vi havde nogle kloge folk med ud i områderne sidste år, som nu er i gang med at klarlægge, hvor vi kan forvente at finde forurenet jord, fortæller Frank Rasmussen.

- For mig er det ret spændende, hvad vi finder, når vi kommer længere ned i jorden. De 180 millioner kroner, der er afsat kan forhåbentlig dække oprydningen af den overfladiske forurening, men det rækker ikke langt, når vi skal i gang med jorden nedenunder, siger han.

Ikke alt skal fjernes

Der arbejdes i øjeblikket på et projekt i Ikateq om at lave et frilandsmuseum, hvor borgerne også inddrages i processen, fortæller Frank Rasmussen.

- Maskiner og artilleribatterier skal blive stående og fortælle historien om amerikanernes tilstedeværelse. Vi vil forsøge at fjerne tromler og asbest og andre farlige ting, sådan at man får et område, hvor man kan færdes sikkert. Det kan man ikke i dag, siger han.

Der er i alt afsat 180 millioner kroner i seneste forsvarsforlig. Arbejdet forventes at strække sig over flere år.

Medlemmerne af projektets styregruppe består ud over Kommuneqarfik Sermersooq af Grønlands selvstyre ved Departementet for Natur og Miljø, samt Forsvarsministeriet i Danmark og det danske Miljø- og Fødevareministerium.