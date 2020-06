Opråb: Vis hensyn over for hvalerne

Trine Juncher Jørgensen Tirsdag, 23. juni 2020 - 15:35

Sæt farten ned og undgå at lave hækbølger inden for 500 meter af en hval.

Undgå at sejle mod hvalen direkte forfra eller bagfra.

Sejl ikke aktivt indenfor 50 meter af hvalen. Sæt i stedet motoren i tomgang eller sluk den.

Sådan lyder de tre simple råd fra Naturinstituttet til både private og erhvervssejlere i Nuuk fjorden.

Ifølge Naturinstituttets observationer har den intensive hvalsafariindustri en negativ effekt på hvalernes adfærd i form af øget svømmehastighed, forkortede dykketider samt et fald i antallet af gange, hvalerne kom til overfladen.

– Det kan medføre mindre tilgængelig tid til at søge føde og et øget energiforbrug. Det vides ikke, hvorvidt disse kortvarige påvirkninger kan få mere langsigtede konsekvenser for hvalerne forplantningsevne, et fald i kalvenes overlevelse, eller om individuelle hvaler helt vil springe parringssæsonen over, skriver Naturinstituttet.

Læs også om biler og både i Motoori - få gratis adgang her