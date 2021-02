Opråb: Sæt de handicappede på dagsordenen i valgkampen

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 12. februar 2021 - 16:15

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq og Grønlands handicaporganisationer, NIIK, opfordrer kommunalpolitikerne til at sætte personer med handicaps på dagsordenen i det kommunalpolitiske arbejde.

Tilioq og NIIK har udarbejdet en kampagne med overskriften "Give me 5", der sætter fokus på fem målsætninger, der kan søsættes efter kommunalvalget.

Deres fem krav er:

Et inkluderende arbejdsliv En tilgængelige skole, hvor alle kan deltage En bolig, der giver alle muligheder for at leve ligestillet og uafhængigt Fritidsaktiviteter med plads til alle Habilitering og rehabilitering for dem, der har brug for det, når de har brug for det

- Personer med handicaps rettigheder er nedskrevet i flere love og konventioner. Men selvom du har rettigheder, betyder det desværre ikke, at du får det, du har ret til. FN har kritiseret de grønlandske myndigheder for at krænke personer med handicaps rettigheder. Et særligt kritisk problem er kommunernes meget forskellige praksis, lyder det fra Grønlandske Handicaporganisationer, NIIK.

Kampagne skal åbne øjnene

Kampagnen, som skal få politikerne til at forholde sig til personer med handicaps vilkår i det daglige, kører frem til kommunalvalget den 6. april.

I et led af kampagnen har Tilioq i samarbejde med Grønlands Handicaporganisationer NIIK, har planer om at få lavet en informationsavis. Samtidig vil handicaporganisationer få udarbejdet materiale, der skal sætte fokus på at skabe lige rettigheder for personer med handicap, fremgår det af Tilioqs hjemmeside.

Projektet er blevet støttet økonomisk af NIIK’s norske paraplyorganisation FFO og Grønlands Selvstyre.