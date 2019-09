Opråb: Opgør med KGH-mentaliteten

Jesper Hansen Onsdag, 11. september 2019 - 08:47

- Vi skal have gjort op med KGH-mentaliteten, hvor man kun gør det, der står i manualerne, mener Air Greenland-direktør Jakob Nitter Sørensen.

Opfordringen kom mandag, da han via video deltog i Nukigas Erhvervsdage i Aarhus. Air Greenland-direktøren var forhindret i at deltage fysisk i mødet, men deltog via video.

Erhvervschef Palle Frederiksen, Kommune Kujalleq, og Poul Erik Frederiksen, South Greenland Boat Charter fra Nanortalik er godt tilfreds med interessen for de sydgrønlandske iværksættere. Jesper Hansen

- Grønlænderne har altid været innovative. Det er man tvunget til, hvis man skal overleve i vores klima – og derfor tror jeg også på, at vi nok skal komme videre, forklarede direktøren, der er formand for Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat.

- Vi har brug for iværksættere, der kan ruske op i den grønlandske KGH-mentalitet. I KGH-tiden var der ingen konkurrence, og alt var beskrevet i manualer. Sådan er det ikke længere, for vi lever i et konkurrence-samfund, hvor man er nødt til at gå den ekstra mil og levere service for at skabe tilfredse kunder.

Opbakning til iværksættere

- Iværksættere er kendetegnet ved, at de ikke er tilfredse med tingenes tilstand, men er drevet af en stærk trang til at gøre tingene bedre. Derfor er det så vigtigt, at vi bakker op om iværksætterne og innovative sjæle, sagde Jakob Nitter Sørensen i sit indlæg på konferencen.

Direktør Brian Buus Petersen, GE, direktør Jørn Holbech, DGH-Aarhus og salgschef Jan Bager, DC- Supply smager på Qajaq Beers produkter. Jesper Hansen

Udover indlæg fra scenen byder den store iværksætterkonference også for gode muligheder for, at de grønlandske iværksættere, mulige investorer og eksperterne kan tale sammen under fire øjne.

Mandag eftermiddag blev programmet nemlig sat i stå i en times tid, så der var tid til at netværke og prøve nogle af iværksætternes produkter.