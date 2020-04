Opråb: Langsigtet corona-strategi efterlyses

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 20. april 2020 - 15:38

De tre erhvervsorganisationer Sermersooq Business, Innovation South Greenland og Arctic Circle Business er bekymret for de økonomiske konsekvenser ved udsigten til en fortsat hård kurs.

De peger på, at Økonomisk Råd opererer med scenarier, hvor 2020 ender med en minusvækst på tre eller syv procent i forhold til bruttonationalproduktet (BNP). Før coronakrisen var prognosen en vækst på over tre procent.

Skadelige løsninger

- Vi skal tage corona-epidemien meget alvorligt, men hvis vi går i panik og laver for hårde indgreb, risikerer vi at lave løsninger, der er så skadelige, at de vil sætte landets erhvervsmæssige udvikling årtier tilbage, siger Erhvervschef, Emil Skjervedal fra Sermersooq Erhverv.

Allan Chemnitz privat

Organisationerne peger på, at Grønlands erhvervsstruktur adskiller sig markant fra Danmarks. Det betyder, at der i Grønland er langt flere virksomheder, der er i risikogruppen for at bukke under ved en langvarig lukning. Og så gør man opmærksom på, at man i Danmark har givet visse liberale erhverv mulighed for at åbne samtidig med at danskerne kan besøge hinanden på kryds og tværs af landsdelene, hvilket står i skærende kontrast til forholdene i Grønland, der i modsætning til Danmark er smittefri.

-Vores private erhvervsliv består af en lang række mindre og relativt unge virksomheder. Meget få af disse er polstret til at modstå måneder med svigtende omsætninger og betydelig usikkerhed. Hvis denne krise bliver håndteret forkert, kan størstedelen af de private arbejdspladser her i landet forsvinde, udtaler direktør Allan Chemnitz fra Innovation South Greenland.

Louise Lynge Berthelsen Privat

Direktør Louise Lynge Berthelsen fra Arctic Circle Business siger:

-Turismeerhvervet er hårdt ramt, og en åbning i Grønland vil ikke umiddelbart hjælpe vores turistvirksomheder, men det vil være en stor lettelse for samfundet, hvis andre virksomheders drift bliver normaliseret. Ved at åbne op for samfundet og lette dele af erhvervslivet, vil dette skabe rum for at lave hjælpepakker der er mere målrettet de erhverv som pt er hårdest ramt.

Plan for genåbning efterlyses

I de seneste to uger er der ikke blevet konstateret nye smittetilfælde. Erhvervsorganisationerne havde gerne set, at Naalakkersuisut havde brugt tiden på at udarbejde og formidle en plan for genåbning af samfundet og for tiden efter genåbningen.

-Usikkerhed er skadeligt for erhvervslivet. Vi har brug for, at Naalakkersuisut fremlægger en langsigtet plan der giver mening, og som tager højde for, at smitten selvfølgelig vil komme til Grønland igen. Vi kan ikke åbne og lukke samfundet hver eneste gang der bliver konstateret et enkelt smittetilfælde. Hvis vi endnu en gang lukker hele landet ned, vil konsekvenserne blive uoverskuelige, lyder det samstemmende fra erhvervsorganisationerne.