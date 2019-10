Opråb: Få fingeren ud - skab aktiviteter

Jesper Hansen Onsdag, 02. oktober 2019 - 13:51

- Den kommende nye lufthavn i Nuuk bliver en game-changer. Det mener bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen fra Kalaallit Airports - måske ikke helt overraskende.

- Den ny lufthavn vil skabe uanede muligheder for private aktører og iværksættere i turistbranchen. Vi skal bruge fire år på at udvide lufthavnen, og det giver fire år til turistfolkene til at stable nye aktiviteter og seværdigheder på benene. Så det er bare med at få fingeren ud, lød opfordringen til turistaktørerne i Nuuk-området på en DI-konference i København.

Kyststien alene kan ikke gøre det

Hvis turisterne skal komme til Nuuk, skal der være en reason-to-go (årsag til at komme, red.), mener Egholm, der også opfordrede Kommuneqarfik Sermersooq til at gå i gang med at lave vandrestier i baglandet. Den nye kyststi alene gør det ikke, sagde Johannus Egholm Hansen.

DI-konferencen samlede 80 deltagere fortrinsvis fra byggebranchen, turistfolk, politikere og embedsfolk samt ikke mindste repræsentanter for investorkredse. Jesper Hansen

Det er Egholms vurdering, at den nye lufthavn i Nuuk vil betyde en vækst i turisttallet, hvis ellers der er noget at komme efter. Og det vil især være turister fra USA, Tyskland og Frankrig, der vil valfarte til Nuuk, når den nye lufthavn står færdig.

Øget interesse for grønlandsk design

Men turistsektoren er ikke alene om at nyde godt af lufthavnen. Turisternes øgede interesse vil også smitte af på virksomheder, der beskæftiger sig med grønlandsk kultur og design, ligesom det er Egholm Hansens opfattelse, at den forventede øgede kapacitet i luften også vil skabe nye muligheder for, at fiskeindustrien kan eksportere frisk fisk til Europa og USA.

Lufthavnsformanden var en af talerne ved en konference onsdag formiddag i Industriens Hus i København. Konferencen med overskriften Nuuk Byudvikling - et projekt til milliarder var arrangeret af Dansk Industri, som gerne vil sætte fokus på de mange store projekter i Grønland.

Udover oplægget fra Johannus Egholm Hansen bød konferencen blandt andet også på indlæg fra kommunaldirektør Lars Møller, Kommuneqarfik Sermersooq, direktør Jens B. Frederiksen, Siorarsiorfik, direktør Jacob Nitter Sørensen, Air Greenland.