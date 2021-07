Opråb fra restauranter og barer i Nuuk

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 19. juli 2021 - 17:45

Der må i disse dage kun være 20 personer i restauranter og barer. Det er en underskudsforretning for branchen, som ønsker større involvering, når det kommer til myndighedernes restriktioner.

- Det er enormt utrygt ikke at kende sine rammer, især når regningerne skal betales eller man skal til at prøve at regne på muligheder for hjælpepakker, som i forvejen er svære at blive berettiget til, siger Laarseeraq Chemnitz Egede, som er direktør i Nilak A/S, som blandt andet ejer Daddy’s i Nuuk.

Laarseeraq Chemnitz Egede direktør i Nilak A/S Leiff Josefsen

Nilak A/S skriver på vegne af cafe og restaurant, Esmeralda og Pascucci, værtshus Kristinemut, Pub Maximut, Pub Nuan, Nuuk Cafe og HHE, som alle sammen servere mad og drikkelse.

Kritikken er kommet efter Naalakkersuisut første gang indførte krav om mundbind og forsamlingsloft på 20 personer i blandt andet værtshuse, restauranter og cafeer. I dag er restriktionerne forlænget indtil videre frem til den 30. juli.

GE skal inddrages

Restaurationsbranchen har været meget udfordret under coronatiden, selvom der er forskellige hjælpepakker, som branchen kan søge. Branchen opfordrer til, at Grønlands Erhverv inddrages, når myndighederne har planer om at lukke ned for samfundet.

- Vi vil gerne opfordre til, at man tager en dialog med en repræsentant fra brancheudvalget i GE op til en nedlukning. Det er vigtigt og altafgørende for os, at kunne være tingene bare en smule i forkøbet, siger Laarseeraq Chemnitz Egede og fortsætter:

- Vi manglede i den grad informationer, da vi blev nedlukket i maj. Informationer om udendørsservering, mulighed for take away og meget mere. Alle de forhold kan vi hurtigt tjekke af, så informationsniveauet hæves overfor vores gæster og kunder.

Tilpasning af restriktioner

Branchen mener også, at de kan tilpasse restriktioner, samtidig med at man holder restauranterne og barerne åbent.

- Vi er fuldt ud klar over, at restriktioner bliver indført for at vi skal passe på hinanden, og det er vi fuldt ud indstillet på at værne om. Men det kan ikke være rigtigt, at vi er de eneste, der skal rammes hver gang. Vi vil vove at påstå, at vi kan sikre vores kunder mindst lige så godt, hvis ikke bedre og under 100 procent kontrollerede forhold, forklarer Laarseeraq Chemnitz Egede.

Derudover undrer branchen sig over, hvorfor Naalakkersuisut har indført forsamlingsloftet.

- Vi ønsker en forklaring og en dialog på, hvorfor vi er særligt ramt, og hvorfor man vælger 20 gæster? Hvilken hjælp planlægger i for vores branche i forhold til nedlukningen i start maj og den nuværende, spørger Laarseeraq Chemnitz Egede.

Sermitsiaq.AG har henvendt sig til formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Erhverv for få svar på kritikken.