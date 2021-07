Opråb fra Østgrønland: Luk op for turisme

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 29. juni 2021 - 11:50

Flyvninger til og fra Østgrønland bør normaliseres hurtigst muligt, lyder det i en bøn fra politikeren Justus Hansen (D).

- Helt konkret tænker jeg på, at vi her i Østgrønland er igennem vaccinationsprogrammet, og dermed er vi klar til igen at modtage turister og gæster fra udlandet. Det kræver, at flyvninger bliver tilladt som før, siger Justus Hansen i en pressemeddelelse.

Landslægeembeddet bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at man har færdiggjort vaccinationsprogrammet i Østgrønland, og at tilslutningen til programmet var relativt højt.

Justus Hansen understreger, at man i Østgrønland selvfølgelig skal opretholde de corona-restriktioner, som forhindrer smitte, men det mener politikeren godt man kan:

- Vi er klar i Østgrønland. Klar til at hjælpe hele Grønland i gang igen. Så mit råd, mit håb og min bøn er klar – åbn for turismen – nu!

- Overvej Icelandair

Samme opråb kommer fra Arctic Wonderland Tours i Tasiilaq, der ønsker, at der igen kan flyves fra Reykjavik i Island og direkte til Østgrønland.

Turistoperatørens salgsdirektør Yewlin Tan skriver i en mail til Sermitsiaq.AG, at ruten til og fra Kulusuk til Reykjavik gennem årtier har været en livsnerve for turismen i området, men nu er Kulusuk blevet forvandlet til udelukkende at være en indenrigslufthavn.

Det gør det ifølge turistoperatøren meget dyrt for potentielle turister at komme til Østgrønland.

- Vi opfordrer indtrængende til, at Icelandair også overvejes i fordelingen af ​​passagertrafik, hvor en begrænset genstart af internationale ruter stadig kan opnås, ikke mindst hvis Grønland skal forblive på kortet som rejsedestination, skriver salgsdirektøren.

Der åbnes for flyvninger til Nuuk og Ilulissat

I weekenden meldte Selvstyret ud, at der åbnes op for to ugentlige afgange med hver 30 passagerer direkte fra Island, men Selvstyret oplyser til Sermitsiaq.AG, at de to afgange bliver til henholdsvis Nuuk og Ilulissat.