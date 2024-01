Opråb fra enlig mor: Må leve for 25 kr. om dagen efter nye regler

Dorthea Reimer-Johansen Torsdag, 11. januar 2024 - 07:48

Najarak Svendsen, som bor i Sisimiut, er én af dem, der modtager offentlig hjælp. Najarak fortæller, at hun har en ADHD-diagnose, og efter hun fødte sin søn, fik hun tilbagevendende stress på grund af sin diagnose og kan derfor ikke længere arbejde.

Kæmper med regninger

Før en ny lov om offentlig hjælp trådte i kraft 1. januar, fik hun lidt over 1.200 kroner hver anden uge, og mad og regninger blev betalt af kommunen. Men fra den 1. januar får nu hun 4.500 kroner om måneden, hvoraf hun selv skal betale alle regninger og mad.

- Jeg føler, at jeg savner noget af det, jeg har været vant til. Jeg føler mig lammet. Jeg plejer at være god til at tilpasse mig for at løse problemer, men denne gang føler jeg, at jeg ikke kan finde løsninger, siger Najarak Svendsen, som er mor til en dreng.

Af de 4.500 kroner og 797 kroner i børnebidrag, hun nu får om måneden, skal hun betale 3.478 kroner for husleje, 700 kroner for børnehave, 350 kroner for elregninger. De resterede er så 769 kroner til resten af måneden. Det betyder, at hun har ca. 25 kroner om dagen resten af måneden, fortæller hun.

Bliver nok nødt til at tigge

- Hvad skal jeg gøre? Jeg må vel tigge penge hos min familie. Bliver mit barn tvangsfjernet, fordi vi ikke har råd til mad? Jeg føler mig magtesløs.

Najarak Svendsen har prøvet at arbejde ved siden af den offentlige hjælp, men det er ikke lykkedes at skabe en stabil indkomst, fortæller hun.

- Jeg har en uddannelse, hvor jeg kan lave oversættelser. Jeg har prøvet at arbejde lidt i december, men desværre fik jeg ingen opgaver. Jeg håber, det vil lykkedes for mig denne måned.

Takstbestemt hjælp indeholder som hovedregel 4.500 kroner om måneden. Hvis man er hjemløs, får man 4.300 kroner om måneden. Hvis partneren også modtager takstbestemt offentlig hjælp, så får man 4.000 kroner om måneden. Hvis man er anbragt på institution, får man 2.000 kroner om måneden.