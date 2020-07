Opposition: Rapporten frikender ikke Kielsen

Merete Lindstrøm Torsdag, 23. juli 2020 - 14:05

Der er for mange forbehold i rapporten fra Advokatfirmaet Poul Schmith, som også mangler konkrete informationer i sagen, mener oppositionspartierne. De mener ikke, rapporten er upartisk eller fyldestgørende.

Formanden for Atassut, Aqqalu Jerimiassen, er først og fremmest skuffet over, at systemet efter hans mening spiller fallit.

- Nogle har privilegier. Det er sket så mange gange, at Kim Kielsen er sluppet afsted med ting, så det overrasker mig ikke længere. Jeg regner med, at sådanne nogle ting vil ske igen, og det er dybt ærgerligt, siger Atassut-formanden.

Han håber på, at vælgerne vil stemme med fødderne ved næste valg.

- Når der sker så mange ting lige på grænsen i skyggesiden af loven fra landets øverste ledelse, så er det kun op til vælgerne til næste valg at stemme på mere troværdige og ærlige politikere. Vi sidder her og føler os hjælpeløse, uanset hvor meget vi prøver på at gøre det rette, siger Aqqalu Jerimiassen.

Forbehold og manglende oplysninger

Medlem af Inatsisartut for Samarbejdspartiet Tillie Martinussen, påpeger konkrete ting i rapporten, hun ikke kan få til at passe.

- For det første har jeg svært ved at se, at man vil udleje en båd til flere millioner kroner til en ven, der ikke er nær ven. Det ville jeg nok ikke gøre, siger hun.

Dernæst er hun forundret over, hvor mange forbehold, der bliver taget i rapportens konklusion.

- Hvorfor skal alle de penge bruges, hvis det bare er partsindlæg? Vi er nødt til at vente på, at Inatsisartuts udvalg kommer med deres afgørelse. Inatsisartut er over Naalakkersuisut, så i sidste ende er det der, vi skal have afgørelsen, siger hun.

- Hvis så Demokraatit og Nunatta Qitornai mener, at det her er moralsk i orden, så er det jo ikke andet end totalitært taburatklisteri, siger Tillie Martinussen.

Åbenlys konklusion

Formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte B. Egede, mener også, det er revisionsudvalget, der skal afgøre sagen.

- Kammeradvokatens rapport er et partsindlæg, der er bestilt til at frikende Kielsen. Det er revisionsudvalget der på vegne af demokratiet og Inatsisartut skal sikre god regerings- og forvaltningsskik, siger han og uddyber.

- For mig er konklusionen i denne her rapport ikke overraskende. Men jeg kan bare konstatere, at Kielsen ikke frikendes helt, og at kammeradvokaten har manglet nogle informationer. Jeg synes, det er indlysende, hvilken konklusion Naalakkersuisut er gået efter. Så man har brugt samfundets penge på et partsindlæg, slutter Múte B. Egede.