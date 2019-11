Oppositionen: Vi kan ikke være med længere

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 15. november 2019 - 12:52

Ansvarsløst og manglende vilje til kompromiser.

Det er de ord, der gang på gang bruges som forklaring, da oppositionen fredag formiddag holdt pressemøde, hvor de meddelte, at de nu forlader forhandlingerne til finansloven.

- Principper, som vi ikke kan være med til har ramt os hårdt. Især de seneste dages situationer og primært i forhandlingerne til finansloven. Koalitionen har ellers sagt, at de vil samarbejde med oppositionen, men alle vores forslag er uden videre forhandling nedstemt, hvor der forventes, at oppositionens partier skal være nikkedukker, siger formand for Partii Naleraq, Hans Enoksen.

Der er flere punkter, som oppositionen mener, at Naalakkersuisut sløjfer i deres finanslov til næste år:

Sundhedsvæsenet bløder

Ingen anlæggelser i mindre byer og steder

Pensionsreformen, hvor kun arbejdsdygtige pensionister tilgodeses

Afgifter

Hjemløse får ikke tilstrækkelig hjælp

Psykisk syge glemmes

Boliger og kollegierboliger

Børn og unge glemmes

Kommunerne får mere ansvar, men ingen midler til implementering

Fiskere og fangere bliver glemt

Borgerne glemmes

Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq, Atassut og Samarbejdspartiet fastholder, at borgerne og velfærd glemmes, mens prestigeprojekter prioriteres i de næste fire år. Samtidig udtaler samtlige partier, at de ikke engang ved, hvordan finansloven kommer til at se ud, da koalitionen ikke giver relevante oplysninger videre.

- Hvis man har råd til at investere seks milliarder kroner i lufthavne og Inatsisartut boliger, så har man også råd til at investere i børn. I de fremgangsrige tider, så kan vi ikke engang investere i vores børn og unge, det kan vi ikke være med til. Derfor forlader vi beklageligvis forhandlingerne for finansloven, siger Samarbejdspartiets medlem i Inatsisartut, Tillie Martinussen.

Afgifter

Også afgifter og forhøjelse af priser fylder en del i begrundelserne for, at partierne ikke længere vil stå inde for finansloven for 2020. De understreger, at Naalakkersuisut nu bryder deres løfte om, at der ikke skal være flere afgifter. Men nu er der tre ting sat på plads, og muligvis flere på vej.

Oppositionen nævner tre ting:

Afgifter på passager på lufttrafikken

Forhøjelse af priser på brændsel

Forhøjelse af priser på varme

- Det giver ikke en gevinst for borgerne, at man går hen og giver dem én krone og dernæst kræve ti kroner ud af dem i form af afgifter. Sådanne tiltag kan jeg ikke acceptere, siger Aqqalu Jerimiassen, formand for Atassut.

- De spurgte om vi vil med eller ej. Sådan en tilgang kan jeg ikke kalde for en forhandling. Vi kom ellers til forhandlingerne, men der var ingen kontekst, derfor måtte vi til sidst sige, at nu er det nok. Vi skal ikke agere redningskranse for dem, siger han.

Oppositionspartierne har indgået et teknisk samarbejde, så de mindre partier også kan have plads i udvalgene. De vil fortsat arbejde efter hver deres partipolitik, men vil samarbejde om de ting, de kan finde kompromis i.

- Vi arbejder for at beskytte borgerne. Og vi kan ikke være med til en finanslov, der ikke gavner borgerne, derfor forlader vi forhandlingerne, siger Múte Bourup Egede, IA.

Samtlige partier oplyser overfor Sermitsiaq.AG, at de fortsat vil arbejde for at have mere indflydelse ved at fremsætte forslag og støtte de forslag, som de finder fornuftigt.