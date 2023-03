Oppositionen rasende i sag om bygning B-17 i Qeqertarsuaq

Jensine Berthelsen Mandag, 06. marts 2023 - 11:52

Virksomheden Nukariit Qeqertarsuaq ApS risikerer at tabe kampen om den kommunale bygning B-17, som de igennem næsten et år har forsøgt at leje eller købe. Nu kommer den nemlig i offentligt udbud og bliver solgt til højest bydende.

Det har taget kommunen næsten et år at finde ud af, hvordan sagen skal håndteres, også på trods af at brødrene Brobergs ansøgning om leje eller købe bygningen, er blevet godkendt af hele udvalget Inoqarfik (teknisk udvalg).

Kommunalbestyrelsesmedlem Otto Jeremiassen (S) mener, at sagen viser, hvor lidt flertallet i kommunalbestyrelsen interesserer sig for at give erhvervslivet opbakning:

Det er uacceptabelt at udvalget Inua (økonomiudvalget) har omgjort udvalget Inoqarfik’s beslutning om at udleje bygningen på ubestemt tid til navngivne ansøgere (Nukariit Qeqertarsuaq ApS, red,). Men det er endnu mere uacceptabelt, at et flertal i kommunalbestyrelsen blot følger borgmesterens og et flertal i udvalget Inuas indstilling til, at bygningen skal sælges til højest bydende uden at skele til, hvilken betydning det vil få for Qeqertarsuaq, raser Otto Jeremiassen.

Borgmesteren og økonomiudvalget erkender ikke fejl

Otto Jeremiassen beskylder borgmesteren og økonomiudvalget for bevidst at forsøge at fraskrive sig ansvaret igennem kommunalbestyrelsen, på trods af procedurefejl i behandlingen af sagen:

- Hvorfor i alverden har borgmesteren valgt at sende sagen til udvalget Inoqarfik, når udvalget åbenbart ikke er beslutningsdygtigt i sagen? Hvorfor har samme borgmester valgt at få sagen behandlet i økonomiudvalget to uger efter udvalgsbeslutningen om udlejning på ubestemt tid til den navngivne virksomhed, når end ikke økonomiudvalget selv er beslutningsdygtig i sagen? Økonomiudvalget omgjorde jo beslutningen, og traf selv en beslutning om at få solgt bygningen til højest bydende, og dette uden at orientere udvalget Inoqarfik, raser Otto Jeremiassen.

Otto Jeremiassen mener, at håndteringen af sagen viser med tydelighed, hvor uvenlig flertallet i kommunalbestyrelsen er overfor kommunens erhvervsliv:

- Vi ved hvor stor betydning den omtalte virksomhed allerede har for borgerne og erhvervslivet i Qeqertarsuaq, vi ved at virksomheden er i sin opstartsfase og dermed stadig økonomisk følsom og derfor har behov for den opbakning, kommunen kan give. Det var også derfor teknisk udvalg forsøgte at give virksomheden en håndsrækning ved at træffe en beslutning om udlejning på ubestemt tid, siger Otto Jeremiassen på vegne af Siumuts gruppe i Kommune Qeqertalik.

Hvem er de andre interesserede?

Otto Jeremiassen er forundret over borgmesterens forklaring om, at der er flere virksomheder, der er interesseret i kommunens bygning:

- Vi er ikke på noget tidspunkt blevet orienteret om, at der skulle være flere, som er interesseret i bygningen. Det er ganske enkelt noget roderi, at vi først nu bliver orienteret om det. Vi kan dermed konkludere, at udvalget Inoqarfik har fået mangelfulde informationer om sagen, som vi blev pådraget at behandle, og som vi traf en beslutning om i god tro, påpeger kommunalbestyrelsesmedlem i Kommune Qeqertalik, Otto Jeremiassen.

Otto Jeremiassen understreger, at hans gruppe er ked af den behandling den navngivne virksomhed har fået fra kommunen, og appellerer til at virksomheden gives førsteret:

- Vi ved at virksomheden har kæmpet for at komme i betragtning til bygningen, udvalget Inoqarfik har endda troet, at virksomheden allerede var flyttet ind i bygningen efter udvalgets beslutning om udlejning på ubestemt tid til virksomheden, slutter Otto Jeremiassen.