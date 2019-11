Oppositionen i indædt finanslovs-opgør

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 20. november 2019 - 11:57

Oppositionen forsøgte i skarpe vendinger og med IA’s Múte B. Egede i spidsen at sende det budskab til befolkningen, at borgerne er blevet ofret med det finanslovsforslag, som koalitionen og støttepartiet Demokraterne har indgået forlig om.

Kim Kielsen indledte med at fremhæve, at der ikke bliver skåret på sundhedsudgifter, at beskæftigelsesfradraget kommer lav- og mellemindkomst-grupperne til gavn. Samtidig er der med en sænkning af selskabsskatten givet muligheder for yderligere vækst i erhvervslivet.

Afgiftsforhøjelserne

Afgiftsforhøjelserne var helt naturligt et af de emner, som er faldet oppositionen for brystet. Kritikken haglede ned over Naalakkersuisut fra partilederne fra IA, Samarbejdspartiet, Partii Naleraq og Atassut.

Siumut-formanden Kim Kielsen mener, at vi alle skal være medansvarlige, og alle skal være med til at betale, mens man fortsat skal hjælpe de svage.

Múte B. Egede mente derimod, at man gav borgerne et bolsche, men derefter fjernede tre fra de selvsamme mennesker.

Avancelov til gennemsyn

Kim Kielsen bebudede i debatten, at der var grundlag for at se avanceloven efter i sømmene med det sigte at få lettet priserne på fødevarer.

Det største oppositionsparti mener desuden, at koalitionen har trynet mindretallet i stedet for at tage vare på demokratiet.

- Vi ønsker en konstruktiv dialog med Naalakkersuisut, men vi er blevet mødt med vrede. Det er ikke måden at føre en dialog på, sagde Múte B. Egede.

Nivi: Oppositionen skaber vrede

Demokraternes fungerende formand Nivi Olsen mener, at oppositionen skaber en vrede blandt befolkningen, hvilket hun betegner som et politisk misbrug på befolkningens vegne.

- Det er ikke os, der pisker en stemning op. Det er derimod befolkningens reaktion, fastslog Múte B. Egede. Senere på dagen vil der blive gennemført en demonstration mod afgiftsforhøjelserne på slik, alkohol, cigaretter, plasticposer og reklametryksager.

Nivi Olsen fastslog, at hun imødeså fremtiden med spænding, selv om der var så mange, der forsøgte at lægge hindringer i vejen.

Om selskabsskatten mente Partii Naleraqs formand Hans Enoksen, at den lille sænkning på fem procent ikke battede noget, set i lyset af de mange andre mangler i finansloven og pegede på de ældre, fiskernes problemer og de mange, der ikke kunne få et arbejde.

Partiledere irettesat af formanden

Debatten blev indimellem yderst personlig grænsende til det krænkende. Mimi Karlsen, der sad i formandsstolen, måtte ekstraordinært tage ordet.

- Tag vare på jeres ord. Husk på at de kan virke æreskrænkende, sagde Mimi Karlsen, der også måtte henvise til, at der var lagt en stram tidsplan på 30 sekunder for, hvor lang tid man måtte tage for at besvare eller stille spørgsmål.