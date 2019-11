Oplev det nyeste indenfor polarforskningen

Walter Turnowsky Søndag, 24. november 2019 - 14:35

Polarforskerdagen kommer nu 'hjem' til Grønland.

Greenland Science Week afholdes nemlig for første gang i Nuuk 1.-5. december under temaet ”Connecting Science and Communities” og giver lokalbefolkningen, grønlandske forskningstalenter og etablerede lokale og udenlandske forskere lejlighed til at mødes.

Polarforskerdagen har i mange år har været afholdt i Danmark. I år tiltrækker den omkring 200 danske, grønlandske og internationale deltagere. Konferencesproget derfor engelsk, men der vil resten af ugen være mange 'interessante, overraskende og inspirerende arrangementer også på grønlandsk og dansk for det brede publikum', forsikrer arrangørerne.

Konferencen tilbyder allerede fra lørdag d. 31. november en bred vifte af offentlige arrangementer, der skal formidle videnskab til befolkningen.

- Arrangørerne håber, at mange vil kigge forbi i løbet af ugen og få indblik i den nyeste forskning inden for et hav af videnskabelige områder i Grønland og Arktis, hedder det i en pressemeddelelse.

- På Grønlands Naturinstitut kan alle høre om, se og røre den hvide hajs ”lillesøster” på 250 kg, som er fanget i Sydgrønland.

- Andre steder i byen fortæller lokale geologer om mineraler og forsteninger, bjørnen Uja fortæller for de mindste, og flådens nyeste inspektionsfartøj, Lauge Koch, åbner dørene for publikum.

Torsdag 5. december inviteres alle nuumiutter – store og små – til formidlingsdag i Katuaq.

- I foyeren kan alle se, prøve, sanse og lære mere om slædehunde, klima, geologi, robotter, uddannelse, sundhed og aldring i Arktis og meget, meget mere. Plakater vil fortælle hver deres historie om forskning i Arktis, og Science Cinema vil vise film om forskningen både i og uden for Grønland. Og alle kan deltage i en spændende quiz med mulighed for at vinde flotte præmier!