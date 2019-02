Oplæg til fiskeri-kommissorium lækket

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. februar 2019 - 12:21

Udkastet er øjensynligt fiskeridepartementets oplæg til partilederne blandt koalitionspartierne og støttepartiet Demokraterne. Mødet blev holdt forrige onsdag i Ilulissat.

Oplæg på ti sider

Oplægget, som med stor sandsynlighed er blevet ændret på visse punkter for at tilfredsstille koalitionen og ikke mindst støttepartiet Demokraterne, er på ti sider.

Oppositionen, fagforeningen KNAPK og Grønlands Erhverv har alle ytret utilfredshed med, at man ikke har kunnet påvirke arbejdet med at udforme kommissoriet.

Oplægget, der er dateret 11. februar, beskriver i detaljer, hvilke rammer den kommende fiskerikommission skal arbejde under.

Overskrifterne

Følgende overskrifter er lagt til grund i det foreløbige oplæg:

- Formål med og rammer for Fiskerikommissionens virke

- Kommissionens opgave og resultat

- Tiltag 1: Rammestyring for ressourceudnyttelsen

Revurdering af grænserne for kyst- og havsegmenter i rejefiskeriet

Opdeling af Grønlands kyst i forvaltningsområder

Styrkelse af fiskerikontrollen

- Tiltag 2: Ejerskab- og kvoteforhold samt adgang til finansiering

Opgørelse af ejerskab af kvoteandele i rejefiskeriet

Investerings- og planlægningshorisont

Principper for indsættelse af indhandlingsskibe

Kvoteudnyttelse

Flådetilpasning og generationsskifter

Adgang til risikovillig kapital

- Tiltag 3: Sikring af konkurrence og mulig større spredning i ejerskab i fiskerisektoren

Adgang til erhvervet for unge fiskere

Fordelingen af den totale tilladte fangstmængde for rejer i Vestgrønland

Opsigelsesvarsel for tidsubegrænsede rejelicenser

- Tiltag 4: Øget værditilvækst fra udnyttelse af fiskeriressourcen

Flere grønlandske officerer i fiskeriet

Forsøgsfiskeri

Sammenhæng mellem fiskerisektoren og udviklingen i tilgrænsende sektorer

Data omkring fiskerisektoren

- Tiltag 5: Økonomiske og administrative konsekvenser af forslag behandlet af kommissionen

- Resultat af Fiskerikommissionens arbejde

- Organisation, tidsramme og ressourcer

Advokat som formand

Det fremgår af oplægget, som kan ændre sig, at det er planen at udpege en advokat fra et advokatfirma i Grønland til at være formand for kommissionen.