Opgør med lønforskelle trækker ud

Walter Turnowsky Onsdag, 12. december 2018 - 17:07

Det trækker ud med at få gjort op med de store lønforskelle på justitsområdet.

Det var ellers meningen, at en afdækning af løn- og ansættelsesforholdene for politibetjente og anstaltsbetjente skulle have været afsluttet inden udgangen af året. Men det bliver ikke til noget, fremgår det af et brev, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sendt til grønlandsudvalget.

- Jeg har hele tiden været kritisk overfor denne afdækning, for vi har i forvejen den nødvendige viden om de store lønforskelle, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

I slutningen af sidste år blev den arbejdsgruppe, der skal afdække lønforskellene nedsat. Det skete i forlængelse af en høring om justitsområdet i Grønland, som blev afholdt på Christiansborg. På høringen blev netop lønforskellene mellem politibetjente fra Danmark og politibetjente fra Grønland anført som et problem. Når det gælder anstaltsbetjentene i Grønland, tjener de mindst 4.500 kroner mindre end kollegaerne i Danmark.

Men nu skriver justitsministeren altså, at arbejdet først forventes at blive afsluttet i starten af næste år. Dermed risikerer der efterfølgende arbejde med at rette op på forholdende at blive afbrudt at et folketingsvalg.

- Det er utilstedeligt, at disse lønforskelle får lov til at fortsætte, fordi man sylter sagen med denne afdækning, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

- Når nu arbejdet trækker ud, så forventer jeg i det mindste, at afdækningen så også indeholder forslag til løsninger af problemet.