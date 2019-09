Opfordringer: Send rent vand til Uummannaq

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 23. september 2019 - 11:44

Borgerne i Uummannaq har akut behov for rent vand i disse dage, efter der er sket en olieforurening i drikkevandet.

Flere borgere samt medlemmer af Inatsisartut opfordrer nu til at sende rent vand til den nordgrønlandske by.

Sermitsiaq.AG har talt med Pakkutaq Joelsen fra Nuuk, der er klar til at hjælpe sine medborgere.

Virkeligt udsat

- Borgerne må have det forfærdeligt i Uummannaq, for borgerne er virkelig udsatte i disse dage. Især familier med børn og dem, der driver forretninger i byen har virkeligt behov for hjælp. Vi må som medborgere hjælpe dem så hurtigt som muligt. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det vil fungere i dagligdagen, når man ikke har rent vand, siger Pakkutaq Joelsen.

Nina Jul Larsen fra Ilulissat fortæller, at hun har sendt fem kasser vand til Uummannaq.

- Jeg har spurgt butikkerne og de har restpartier af tøj som vi kan sende op. Jeg tænker, det er en ret uheldig situation at være i. Der må være nogle småbørns familier der har det svært, når et barn gylper og laver ud over bleen. Og folk kan vel ikke få vasket deres beskidte undertøj?, spørger hun.

- Jeg prøvede at spørge Air Greenland, om de kunne hjælpe mig med vandet. Det kunne de, men det koster 500 kroner. Så det må jeg betale. Det kan så være min hjælp, lyder det fra Nina Jul Larsen fra Ilulissat.

Opfordring fra talerstolen

Herman Berthelsen fra Siumut opfordrede fra talerstolen i Inatsisartut-salen Naalakkersuisut til at sende hjælp til Uummannaq, der er ramt af problemer med rent vand.

Også Aleqa Hammond (NQ) siger således fra salen:

- Situationen i Uummannaq er en katastrofe. Børnene kan ikke komme i skole og fiskefabrikken er lukket.