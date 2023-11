Opfordring vedtaget: Grønlændere bør høres i mindretals-sag

Thomas Munk Veirum Onsdag, 15. november 2023 - 08:48

Skal grønlændere i Danmark anerkendes som et nationalt mindretal med henblik på at fremme grønlandsk sprog og kultur i Danmark samt sikre en bedre retssikkerhed for grønlændere i landet?

Det spørgsmål har Kuno Fencker (S) bragt op på efterårssamlingen. Han har stillet forslag om, at Naalakkersuisut skal pålægges at opfordre rigsmyndighederne til, "at anerkende grønlændere i Danmark som et mindretal jf. Rammekonventionen for Nationale mindretal (FCNM) og Den Europæiske pagt om Regionale sprog eller mindretalssprog (Sprogpagten)."

Inatsisartut tog endelig stilling til forslaget tirsdag, og her blev et ændringsforslag fra Lovudvalget vedtaget.

Udvalg: Grønlændere i DK bør høres

Ændringsforslaget drejer Kuno Fenckers forslag en anelse på den måde, at Naalakkersuisut pålægges at opfordre rigsmyndighederne til "at undersøge, om der blandt grønlændere i Danmark er et ønske om en sådan anerkendelse."

Udvalget skriver følgende begrundelse for ændringsforslaget, hvor det fremhæves, at man først og fremmest må finde ud af om der er et ønske blandt grønlændere i Danmark om anerkendelse som mindretal:

- Udvalget finder det afgørende, at en beslutning om anerkendelse som mindretal alene bør træffes, hvis der er ønske herom blandt grønlænderne i Danmark. Det er således væsentligt at undersøge, hvordan grønlænderne i Danmark selv stiller sig til forslaget, skriver Lovudvalget i betænkningen.

Ser frem til dialog

Udvalget mener, det er naturligt, at rigsmyndighederne gennemføre undersøgelsen, da det også hører under rigsmyndighederne at gennemføre en sådan anerkendelse af grønlændere som et nationalt mindretal.

I en pressemeddelelse udtrykker Siumut tilfredshed med Inatsisartut-beslutningen:

- Siumut ser frem til at høre om dialogen med de danske rigsmyndigheder og håber på et positivt resultat, der vil styrke forholdet mellem Grønland og Danmark og samtidig sikre, at Grønlændere i Danmark kan leve og udtrykke deres kulturelle arv frit, skriver Siumut.

I 2015 afviste daværende social- og indenrigsminister Karen Ellemann over for KNR at anerkende grønlændere som nationalt mindretal med henvisning til, at grønlændere i Danmark er danske statsborgere og derved har de samme rettigheder og krav på hjælp og støtte som alle andre danske statsborgere.