Opfordring fra politiet: Spar på vand, el og varme

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 30. november 2021 - 18:24

Selvom der er kommet strøm i store dele af Nuuk, er situationen langt fra blevet stabiliseret, da elforsyningen på nuværende tidspunkt består af nødgeneratorer,

- Strømafbrydelsen har ud over elforsyning også påvirket vand- og varmeforsyning i Nuuk. Derfor skal man slukke al unødvendig brug af elektriske apparater og kun benytte den allermest nødvendige mængde vand og varme, det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Vær opmærksom på ældre og svage pårørende

Udover at spare på el, varme og vand, så opfordrer politiet til at være ekstra opmærksom på de ældre og svage i samfundet.

- Hvis der er behov for kommunal støtte til ældre og svage borgere – eller hvis øvrige borgere mangler el, vand og varme i akutte situationer – kan de rette henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooq. Det kan de gøre ved personligt fremmøde på rådhuset eller forsøge at kontakte kommunen på +299 367281, det skriver politiet, som lover at vende tilbage med oplysninger senere på aftenen om, hvorvidt der vil være døgnåbent på kommunen.

Opkald og data kun i nødvendige situationer

Der kan stadigvæk være ustabile telefonforbindelser, myndighederne arbejder på højttryk på at håndtere akutte situationer og anbefaler befolkningen endnu engang:

- Vær opmærksom på, at der fortsat kan være ustabile telefonforbindelser, og at myndighederne arbejder på at håndtere de mest akutte situationer og anbefaler, at borgerne kun foretager de mest nødvendige opkald og databrug, skriver politiet i den seneste pressemeddelelse.