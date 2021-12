Opfinder-laboratorie åbnet i Sisimiut

Redaktionen Søndag, 19. december 2021 - 11:29

Der skal være kortere fra tanke til handling i Sisimiut, lyder det fra Arctic Circle Business, der er medstifter af et såkaldt FabLab, som åbnede fredag.

I laboratoriet står der blandt andet tre forskellige 3D-printere, 3D-scanner, CNC fræser, laserskære, vinylskærer. Alt udstyret skal være med til at starte et nyt kapital inden for innovation og iværksætteri i Grønland, fortæller direktøren for Arctic Circle Busines:

- Vi har mange henvendelser, fra både borgere, institutioner og erhvervslivet omkring åbningen af FabLab og dets maskiner. Det er tydeligt, at det åbner op for, at folks drømme kan realiseres med prototyper, og uden at det skal koste en formue.

- Det her vil være med til at løfte innovation og iværksætteri til et niveau, vi ikke har set før her i landet, siger Jesper Schrøder, direktør i Arctic Circle Business.

Skoleklasser bliver første brugere

Arctic Circle Business er Qeqqata Kommunia erhvervsråd, og ifølge rådet har åbningen været længe ventet. Laboratoriet får penge fra den danske finanslov, men coronapandemien og blokeringen af Suez-kanalen har giver store forsinkelser. Nu står laboratoriet dog klar.

FabLab Qulleq FabLab er en forkortelse af Fabrication Laboratory. Det er et værksted, alle kan bruge, og hvor brugerne ved hjælp af kreativitet og de højteknologiske maskiner, kan omsætte ideer til håndgribelige prototyper.

Innovation og deling af ideer er meget vigtigt for FabLab og har til formål at inspirere børn, unge og borgere til at bruge nye digitale teknologier samt give dem kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på problemstillinger fra deres egen virkelighed.

FabLab er for alle: folkeskoler, andre uddannelsesinstitutioner samt virksomheder, og ikke mindst for iværksættere og borgere.

FabLab er en del af et verdensomspændende fællesskab, så der er altid nogen der er til rådighed hvis man har spørgsmål.

Der findes ca. 2.000 FabLabs på verdensplan fordelt på over 100 lande

Fablab er under Arctic Circle Business, og er stiftet af Teknikimik Ilinniarfik, KTI, Arctic DTU, Qeqqata Kommunia, og Arctic Circle Business.

Qulleq FabLab modtager støtte fra den danske finanslov, som sikrer opstarten af FabLab over en samlet periode på 4 år. Støtten er blevet til takket være den folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen Kilde: Qulleq FabLab

Dagen efter indvielsen kommer de første to skoleklasser fra Nalunnguarfiup Atuarfia og bruger FabLab for første gang, fortæller laboratoriets leder:

- Det er fantastisk at se maskinerne på plads, og jeg glæder mig rigtig meget til at tage imod de første brugere af FabLab. Jeg vil gerne give en stor tak til folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen, borgmester, Malik Berthelsen, Teknikimik Ilinniarfik, KTI forstander Jokum Møller, og ACB direktør, Jesper Schrøder, for at gøre dette muligt, siger Natzya Christiansen, leder af Qulleq FabLab.