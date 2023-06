Opdatering: Fransk fly deltager i SAR-operation

Thomas Munk Veirum Søndag, 11. juni 2023 - 09:37

Obs: Opdateret med oplysninger om, at et fransk fly sættes ind i eftersøgningen.

Natten til søndag kl. 02 har Grønlands Politi iværksat en SAR-operation, efter at to personer er blevet meldt savnet.

De savnede er en mand og en kvinde, der lørdag sejlede fra Qooqqut mod Nuuk, men deres pårørende har ikke hørt fra dem endnu, og derfor har politiet efterlyst dem.

Arktisk Kommando har overtaget ledelsen af eftersøgningen, skriver Arktisk Kommando på Facebook.

De to savnede er sejlet afsted i en Alaska jolle med en 175 hk påhængsmotor, og desuden har en 14 fods jolle på slæb, oplyses det.

Indsætter fartøjer og politibåd

- Arktisk Kommando har bedt Air Greenland om at klargøre EC 225-helikopteren fra Kangerlussuaq og har desuden indsat inspektionsfartøjet Lauge Koch og Knud Rasmussen. Grønlands Politi har indsat politibåden Sisak, og sammen eftersøger enhederne nu Godthåbsfjorden, skriver Arktisk Kommando om eftersøgningen søndag morgen.

Derudover har Aasiaat Radio udsendt en panpan-melding, og borgere i området bedes holde udkig efter de savnede personer og jollerne.

Ifølge Arktisk Kommando skal manden være iført orange regntøj og kvinden blåt regntøj.

- Alle bedes lytte med på VHF kanal 16, hvor Panpan-meldingen er udsendt. Hvis borgerne har oplysninger til sagen, bedes de kontakte Grønlands Politi på 701448, skriver Arktisk Kommando.

Fransk fly deltager

Presseansvarlig i Arktisk Kommando, Camilla Schouw Broholm, oplyser til Sermitsiaq.AG, at et fransk fly er lettet fra Kangerlussuaq søndag formiddag for at deltage i eftersøgningen af de to savnede.

Flyet er et Falcon 50, som er i Grønland for at deltage i en international øvelse, der begynder i mandag i Nuuk.

- Det er på den måde heldigt, at vi har den her øvelse i morgen, således at flere enheder kan sættes ind i eftersøgningen af de to savnede, fortæller Camilla Schouw Broholm.

Øvelsen afholdes af Arktisk Kommando i samarbejde med US Coast Guard og den franske flåde Marine Nationale.