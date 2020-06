Opdagelse: Koral-eventyr ud for Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 29. juni 2020 - 09:39

Koral-fundet ligger nær Toqqusaq Bankel, der strækker sig mindst 60 kilometer langs kontinentalskråningen og på en dybde af 274 til 585 meter.

- Blødkorallerne står nogle steder meget tæt, og forskerne vurderer, at dette undersøiske vildnis er med til at skabe høj biodiversitet af andre arter. Flere af de fundne dyrearter er skrøbelige, vokser langsomt og yngler først i en høj alder, og fysiske forstyrrelser som bundtrawling vil kunne gøre stor skade på området, fremgår det af en pressemeddelelse, som Naturinstituttet har udsendt.

Instituttet oplyser desuden, at den såkaldte koral-have ligger klos op ad en yngleplads for torsk og tre forskellige områder, hvor der fiskes rejer, torsk og hellefisk.

Videooptagelser

I forbindelse med de årlige fiskeriundersøgelser har forskerne siden 2017 lavet videooptagelser af den grønlandske havbund. Den nyopdagede koral-have er således beskrevet på baggrund af videooptagelser foretaget 18 forskellige steder ved hjælp af en videoslæde trukket hen over havbunden, fremgår det.

Forskere fra Grønland og England har analyseret 1.200 billeder fra videooptagelserne og har registreret over 44.000 bundlevende dyr på de 10.000 kvadratmeter havbund, billederne dækker. Selvom det kan lyde af meget, er det faktisk kun en lille bitte del af Grønlands havretsområde på 2,2 millioner kvadratkilometer, der nu er blevet kortlagt, oplyser Naturinstituttet.

Sårbart marint habitat

Forskerne vurderer, at observationerne repræsenterer et sårbart marint habitat, et såkaldt VME-område, der kan medføre, at trawling kan blive forbudt. Der findes i forvejen 11 små havområder i Melville Bugt, hvor trawling er forbudt, fordi der er fundet søfjer, som er en anden slags koralt end det nyopdagede område ud for Nuuk.

Bag opdagelsen står forskere fra Grønlands Naturinstitut, University College London og Zoological Society of London, og den er netop blevet beskrev et i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Marine Science.