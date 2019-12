Opbygningen af et frivilligt beredskab skal styrkes

Walter Turnowsky Mandag, 02. december 2019 - 12:30

Engagerer man sig i frivilligt beredskabsarbejde, så kræver det forståelse fra ens arbejdsgiver. Det skal et nyt sekretariat i Nuuk hjælpe med til at fremme.

Det er InterForce, der nu åbner et sekretariat i Grønland. InterForce i Danmark er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reservestyrken og Hjemmeværnets frivillige.

Det nye sekretariat i Nuuk skal på samme vis hjælpe med at skabe de bedst mulige relationer mellem den grønlandske befolkning, som engagerer sig med frivilligt beredskabsarbejde i regi af Arktisk Kommando, og de virksomheder som til daglig har disse medarbejdere ansat.

- Styrkelse af samarbejdet med Grønland om Forsvarets opgaver i Arktis er en af mine vigtigste prioriteter, siger forsvarsminister Trine Bramsen (Soc).

- Det handler blandt andet om øget inddragelse af grønlændere i opgaveløsningen. Vi tager nu initiativ til at oprette et InterForce-samarbejde i Grønland. InterForce i Grønland vil kunne understøtte opbygningen af et grønlandsk frivilligt beredskab og styrke vilkårene for Forsvarets Reservestyrke generelt i Grønland. Med InterForce styrker vi også Forsvarets rekrutteringsgrundlag i Grønland.

InterForce er ikke nogen militær organisation, men et samarbejdsorgan. InterForce Grønland vil således blive styret af et selvstændigt forretningsudvalg, hvor både formanden og flere af medlemmerne kommer fra erhvervslivet. Vicechefen for Arktisk Kommando er ligeledes medlem af forretningsudvalget.

For at arbejdet kan sættes i gang, skal der nu ansættes en sekretariatsmedarbejder.