Opbakning til offerrådgivning i Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 12. december 2023 - 14:30

OBS - kl. 14.57: Punktet, som Aaja Chemnitz står bag, blev ikke debatteret i Folketinget, da justits- og socialministeren var syge. Red.

Knut A. Gulbrandsen, der er landsformand for Offerrådgivningen i Danmark, har skrevet til Grønlandsudvalget i Folketinget og givet sit syn på en eventuel pendant i Grønland.

- Overordnet set mener vi, at det er positivt, at der bliver gjort overvejelser om at etablere en offerrådgivning i Grønland. Det høje niveau af kriminalitet, antallet af selvmord samt volds- og seksualforbrydelser i Grønland gør, at der er et stort behov for en grønlandsk offerrådgivning, der kan støtte og rådgive ofre og pårørende i det grønlandske samfund i at håndtere de traumatiske oplevelser, lyder det i et brev til Grønlandsudvalget fra landsformanden.

Effektiv støtte

- Det er vores opfattelse, at en velfungerende offerrådgivning i Grønland, der vil være en effektiv støtte for grønlandske ofre og pårørende, kræver en forankring i det grønlandske samfund. Hvis forslaget bliver vedtaget, indgår Offerrådgivningen i Danmark gerne i et samarbejde og dialog om det videre forløb om en mulig grønlandsk model. Ligesom vi naturligvis stiller vores viden og ekspertise til rådighed, skriver Knut A. Gulbrandsen.