Onsdag åbner fødeafdelingen i Qaqortoq midlertidigt igen

Kassaaluk Kristensen Fredag, 06. januar 2023 - 14:42

Fødestedet i Qaqortoq åbner igen den 11. januar og frem til den 24. marts. Det oplyser sundhedsledelsen i et kort skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Der er ansat en læge med kirurgiske kompetencer i Qaqortoq indtil midten af marts, oplyser sundhedsledelsen.

Sundhedsledelsen arbejder fortsat på at ansætte en fast læge på stedet for at sikre, at fødestedet kan holdes åbent.

- Sundhedsvæsenet arbejder på at rekruttere de fornødne sundhedsfaglige kompetencer til at sikre at fødsler i Qaqortoq efter medio marts, lyder det.

Pludselig midlertidig lukning

Naalakkersuisut meddelte i slutningen af august, at fødestedet i Qaqortoq sundhedscenter blev midlertidig lukket resten af 2022 på grund af lægemangel.

Udmeldingen kom bag på især sundhedspersonalet på stedet, da de ikke var blevet informeret om den midlertidige lukning.

Flere fødesteder er tidligere blevet lukket ned. Senest fødestedet i Aasiaat, som blev lukket ned i midten af 2019 på ubestemt tidspunkt.

Jordemoderforeningen Ernisussiortut Kattuffiat har overfor Sermitsiaq.AG tidligere oplyst, at der er omkring 100 gravide per år i Sydgrønland. Af dem føder omkring 45 kvinder i Qaqortoq, såfremt fødestedet holdes åbent.