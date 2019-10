Områdechef: En styrke at Tasiilaq samler sig

Redaktionen Onsdag, 23. oktober 2019 - 16:56

For to uger siden gik omkring 100 borgere i Tasiilaq på gaden, fordi de syntes, at de negative historier om byen fylder for meget. Forinden var der blevet holdt et borgermøde, hvor gruppen Tasiilaq Nuan blev stiftet.

Og de initiativer er vigtige, siger Hjørdis Viberg, der er områdechef for Tasiilaq i Kommuneqarfik Sermersooq til AG.

­- Byens styrke er, at man samler sig. Borgerne stempler ind, de vil gerne være sammen, siger hun.

Hun har boet i byen i syv et halvt år og lægger ikke skjul på, at det tynger, når de negative historier om Tasiilaq fylder mere end de positive.

­- Det gør noget ved os som mennesker, når det negative fylder. Det dræber initiativet og påvirker stemningen i byen, siger Hjørdis Viberg.

Områdechefen understreger, at det ikke handler om at skjule de dårlige sider, men om også at fremhæve de ting, der fungerer.

AG har haft en reporter udsendt til Tasiilaq. Du kan læse mere om situationen i byen i den seneste udgave: