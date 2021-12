Omikron-varianten er nået til Færøerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 08. december 2021 - 13:26

Det første tilfælde med omikron-varianten er fundet på Færøerne, bekræfter landslæge Lars Fodgaard Møller.



Siden den ny variant af Covid-19, der benævnes Omikron, blev opdaget i det sydlige Sydafrika, har landslægen sagt, at det blot var et spørgsmål om tid, før den også kom til Færøerne.



Nu er de første tilfælde opdaget på Færøerne, og smitten er brudt ud blandt ansatte på Landssygehuset i Tórshavn.



- Vi har fundet to, men det er led i en større smittekæde, hvor vi bare havde plukket to tilfældige ud. Man kan så også regne med, at resten også er positive, siger landslæge Lars Fodgaard Møller til Kringvarp Føroya.

I Danmark er der onsdag registreret i alt 577 tilfælde med Omikron-smitte, hvilket er 179 flere end tirsdag, skriver Ritzau.

23 smittet på sygehuset

Fra Landssygehuset er det bekræftet, at 23 er blevet smittet med corona. Smitten er brudt ud blandt ansatte på kirurgiske afdeling. Direktør Steinar Eirikstoft har ikke tid til at lave et interview.



Tirsdag blev der fundet 16 coronasmittede, og på grund af den pludselige store smittespredning valgte man straks at undersøge nærmere, om der er tale om omikronvarianten.



- Den er mere smitsom, end vi har oplevet før. Det vil sige, ved relativ let kontakt. Relativt mange af dem som har været sammen med de smittede, er blevet smittet selv. Man bliver smittet også selv om man er vaccineret, men udenlandske erfaringer viser, at man ikke bliver så syg, siger Lars Fodgaard Møller til Kringvarp Føroya.



Landslægen tilføjer, at man ikke ved, hvor smitten kommer fra.



Endelig oplyser han, at man kommer til at sætte folk i karantæne, som har været i nærkontakt, selv om de er vaccineret.

Stor smittespredning

Færøerne har oplevet et stort smitteudbrud i efteråret. Det er ikke usædvanligt med 40-50 nysmittede om dagen - nogle dage endnu højere.



Mandag 7. december blev 96 nye tilfælde opdaget, og landslægen forventer, at dagens tal vil ligge omkring de 80.



Færøernes epidemikommission er indkaldt til møde om situationen.

Landsstyret indførte nye forholdsregler den 13. november, hvor man fik trafiklys at navigere efter.

Har indført trafiklys over smitte

Grønt lys betyder et åbent samfund, hvor der er under 15 smittede om dagen i en uge.



Det gule lys er situationen med 15 til 75 er smittede om dagen i en uge, og det er den aktuelle situation Færøerne. Her anbefales et forsamlingsloft på 50 mennesker, som dog øges til 200, hvis man bruger koronapas, samt at koronapas anvendes på skoler, institutioner, i nattelivet, i forbindelse med sportsarrangementer o.s.v.



Rødt lys udløses med mere end 76 smittede om dagen i en uge, og så lukkes samfundet ned. Færøerne nærmer sig den grænse. De sidste syv dage er 61 smittede om dagen i gennemsnit.



Færøernes incidens er omkring 700 nysmittede per 100.000 indbyggere på en uge. Den danske incidens er godt 600, mens den grønlandske er under 400.