Omikron-variant giver smitterekorder i hele verden

Ritzau Onsdag, 05. januar 2022 - 06:44

Tirsdag blev der sat smittetalsrekorder for coronavirus i både Frankrig, Storbritannien og Australien.

Det høje antal smittede skyldes i høj grad den mere smitsomme Omikron-variant af corona, skriver nyhedsbureauet AFP.

I Storbritannien tirsdag var der første gang over 200.000 borgere som testede positive for coronavirus på et døgn, i Australien var antallet af smittede næsten 50.000, mens Frankrig registrerede mere end 270.000 smittede tirsdag.

I USA blev der mandag sat en global rekord med 1.080.211 smittede på et døgn. Det forventes dog, at tallet er lavere, da der ofte er forsinkelser på testsvar i løbet af weekenden, skriver AFP.

Færre indlæggelser og dødsfald

Med den nye variant af coronavirus har der været færre indlæggelser og dødsfald verden over, hvilket flere håber vil betyde, at coronavirussen udvikler sig til at blive en mindre voldsom, sæsonbestemt virus, skriver AFP.

Dog advarer verdenssundhedsorganisationen WHO om at lade Omikron-varianten sprede sig i samfundet. Da de høje smittetal i hele verden kun vil stige og det kan føre til nye og farligere varianter af coronavirus.

I Storbritannien har de høje smittetal ført til både flere indlæggelser og flere sygemeldinger blandt coronasmittet personale på britiske sygehuse.

Briter vil klare omikron uden nedlukning

Derfor meldte den britiske regering ud tirsdag, at sygehusvæsnet var underbemandet grundet blandt andet personalemangel.

På pressemødet tirsdag sagde den britiske premierminister, Boris Johnson, at England har mulighed for at klare omikron-bølgen uden at lukke samfundet ned, og at den nuværende mængde restriktioner er passende.

Skotland, Wales og Nordirland håndterer selv epidemien i deres områder.

Også i Indien stiger antallet af coronasmittede drastisk efter Omikron-varianten er kommet til landet. Her forventer myndighederne at lave nedlukninger i hovedstaden, New Delhi, i løbet af weekenden, skriver AFP.

/ritzau/AFP/