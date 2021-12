Omikron sætter fart på 3. vaccine

Merete Lindstrøm Tirsdag, 14. december 2021 - 14:37

I går meldte regionssygehuset i Sisimiut ud, at de starter med tredje stik af Moderne vaccinen i denne uge. I dag melder landslægen, at tilbuddet påbegyndes snart i hele landet. Nuuk tilbyder alle over 40 det tredje stik mandag og tirsdag i næste uge.

Omikron-varianten må også forventes at komme til Grønland snart og derfor at myndighederne gået i gang med at forberedes sig på det uundgåelige, lyder det i en pressemeddelse fra landslægeembedet tirsdag.

- Der er ikke et spørgsmål om Omikron-varianten kommer til Grønland. Vi vil få den nye variant og vi vil få den inden for få uger. Derfor er vi nødt til at tilpasse vores vaccinationsstrategi og fokusere på at tilbyde en tredje dosis til alle på 40 år og ældre, siger Landslæge Henrik L. Hansen.

Udmeldingen kommer efter den danske sundhedsstyrelse mandag oplyste, at det nu anbefales at det tredje stik gives til personer på 40 år og ældre allerede fire en halv måned efter andet stik og ikke efter seks måneder og to uger som hidtil.

Sisimiut og Nuuk er klar

Baggrunden for den anbefaling er, at undersøgelser har vist at vaccinernernes effekt aftager over tid, men en tredje dosis forventes at beskytte bedre mod smitte fra Omikron-varianten.

Landslægeembedet vil i løbet af de kommende dage melde ud, hvornår der er mulighed for at blive vaccineret i de enkelte sundhedsregioner.

Men allerede nu er der sat tid på boostervaccination i Nuuk og Sisimiut.

I Sisimiut vil der blive tilbudt booster-vacciner onsdag til fredag i denne uge. Alle i målgruppen vil blive indkaldt via sms eller telefon.

I Nuuk vil der blive tilbudt booster-vacciner i Inussivik mandag og tirsdag i næste uge fra klokken 09.00 til 17.00 Der vil blive lavet et skema for hvornår på dagen de forskellige årgange kan komme.