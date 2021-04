Omfattende voldssag: Brugte knojern og en smadret flaske

Redaktionen Onsdag, 21. april 2021 - 13:01

Seks dage er der afsat til at behandle en sag om voldelige overfald i centrum af Nuuk.

Det skriver avisen AG.

På anklagebænken sidder to unge mænd på henholdsvis 27 og 24 år, begge fra Nuuk, tiltalt for i alt fem forhold, der alle handler om at de har overtrådt kriminallovens §88 om vold (se boks). Det er en paragraf, der optræder hyppigt på retslisterne i kredsretterne og landsretten i Grønland, hvilket også afspejles i antallet af anmeldelser om vold herhjemme.

Langt de fleste anmeldelser stammer fra Nuuk, viser politiets årsstatistik, som sidste år så en markant stigning i det samlede antal anmeldelser for hele landet.

I den pågældende sag som skal behandles i maj af Sermersooq Kredsret, er den ældste af de to mænd er tiltalt for to forhold, der fandt sted en weekend i september 2017. Natten til den pågældende lørdag har den 27-årige ifølge anklageskriftet slået og sparket en person.

Den efterfølgende nat gik det også løs med slag og spark, og, ifølge anklageren, så hårdt, at offeret mistede bevidstheden og pådrog sig fysiske skader, såsom bule i panden, et blåt øje og brud på tre tænder. Overfaldene er ifølge anklageskriftet udført sammen med andre, hvis sager behandles særskilt.

Læs om hele sagen i avisen AG, som du kan få adgang til her: