Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 27. november 2019 - 15:03

Resultaterne af unikke slædehunde, der fulgte Thule-kulturens inuit fra Sibirien til Grønland, publiceres i dag, onsdag, i det ansete engelske tidsskrift ”Proceedings of the Royal Society B”.

Det skriver Grønlands Universitet i en pressemeddelelse.

- Der er tale om det hidtil mest omfattende studie af slædehundens forfædre, og det har taget et hold forskere under ledelse af dr. Carly Ameen fra Exeter Universitetet i England og ph.d.- studerende Tatiana Feuerborn fra Qimmeq-projektet og GLOBE Instituttet på Københavns Universitet mere end tre år at gennemgå og undersøge alt det kendte arkæologiske materiale af arktiske hunde fra Sibirien, Nordamerika og Grønland, oplyses det.

En specialiseret rolle

Én af opdagelserne har været, at Thule-folkets hunde adskilte sig fra de første inuits hunde (i Grønland: Saqqaq og Dorset-kulturens hunde).

- Vores analyser viser, at de hunde, Thule-kulturens inuit bragte med sig, var forskellige fra tidligere hunde i nordamerikansk Arktis, og at de havde en specialiseret rolle, der bidrog til inuits mobilitet og jagt i et velfungerende samfund, siger Tatiana Feuerborn.

Foredrag om slædehunde

Tatiana Feuerborn besøger Nuuk i forbindelse med Greenland Week of Science, og hun vil fortælle om sine resultater torsdag d. 5. december kl. 15.00-16.00, hvor Qimmeq-projektet fremlægger sine resultater i Katuaq.

Desuden kan man allerede nu på torsdag møde.

Anders Johannes Hansen fra Qimmeq-projektet torsdag kl 19.30-21.00, der holder foredrag på Ilisimatusarfik om emnet ”Hvad er en grønlandsk slædehund?”