Omfattende skader forsinker forsyningsskib

redaktion Torsdag, 16. juni 2022 - 09:48

Borgerne i Qaanaaq må vente lidt længere tid på årets første forsyningsskib.

I forbindelse med et værftsophold er der konstateret omfattende skader på Royal Arctic Lines Malik Arcticas skrog, der forlænger skibets planlagte værftsophold med én uge.

Skaden er sket i forbindelse med sejlads i Danmark i løbet af foråret, oplyser Royl Arctic Line til Sermitsiaq.AG.

- Dette betyder at årets første anløb af Qaanaaq bliver forsinket, med ny ankomstdato den 7. Juli, skriver rederiet i sin hjemmeside.

Issituationen udfordrer

Der har i forvejen været usikkerhed om Malik Arcticas første anløb af Qaanaaq grundet issituationen i området.

- Issituationen har i år udfordret skibsanløb rigtig mange steder, og det samme mønster gør sig gældende i området omkring Qaanaaq. Det ændrede ankomsttidspunkt har derfor sandsynligvis ingen praktisk betydning, da det forbedrer muligheden for at påbegynde losning med det samme, lyder det fra Royal Arctic Line.

40 mand på værftet arbejder på højtryk for at få skibet klar til afgang, for at minimere tiden for det nuværende værftsophold, og dermed minimere yderligere forsinkelser.