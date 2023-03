Omfattende rapport stiller skarpt på natur og minedrift i Sydgrønland

Thomas Munk Veirum Søndag, 19. marts 2023 - 11:45

Mineprojekter har gennem mange år skabt stor debat i Sydgrønland - herunder blandt andre diskussionerne om det omstridte projekt på Kuannersuit med udvinding af sjældne jordarter samt uran.

Bekymringerne omkring mineprojekter handler ofte om projekternes påvirkning af natur og miljø.

En ny rapport samler eksisterende viden og bidrager også med nye undersøgelser af natur og miljø i Sydgrønland.

Formålet med rapporten er netop at give myndighederne bedre muligheder for at regulere mineprojekter, således natur og miljø lider mindst mulig skade.

På kortet nedenfor ses området, som rapporten handler om:

Området som forskerne har kigget på. ”South Greenland – Regional environmental baseline assessment for mining activities”

Forskere har samlet information om regionens geologiske, biologiske og miljøkemiske forhold og giver desuden en oversigt over områdets menneskelige brug og kulturarv.

I rapportens kapitel om dyrearter kan man for eksempel læse, at en betydelig del af Grønlands havørne hører til i regionen, ligesom at den også rummer værdifulde steder for lomvier.

Forurening fra eventuelle miner

Rapporten indeholder også et kapitel om typiske miljøpåvirkninger fra moderne miner. Miljøpåvirkninger kan ikke undgås, men meget kan gøres for at minimere dem.

Påvirkningerne afhænger blandt andet af, om der tale om underjordiske og eller åbne miner.

- Hvis en mine etableres, er den største miljømæssige udfordring at finde en sikker måde at deponere mineaffald og tailings, hvorfra skadelige stoffer ellers kan udvaskes til miljøet, står der i rapporten.

Overblik over påvirkninger fra henholdsvis underjordisk og åben mine. South Greenland – Regional environmental baseline assessment for mining activities

Klimaforandringer forudses at skabe radikale ændringer i regionen

Klimaforandringer spiller også ind på fremtidens muligheder, og rapporten giver et overblik over den kendte viden om, hvordan klimaforandringer ventes at påvirke Sydgrønland.

Her fremhæves det, at vækstsæsonen forventes at være 60 dage længere i slutningen af dette århundrede.

Rapporten er i øjeblikket sendt i høring af Naalakkersuisut, og det oplyses, at Miljøstyrelsen for Råstofområdet i videst mulige omfang vil inddrage rapportens informationer og konklusioner i sit arbejde med fremtidige reguleringstiltag i Sydgrønland.