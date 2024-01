Omdiskuteret lovforslag: Op mod 40 høringssvar skal nu behandles

Kassaaluk Kristensen Fredag, 26. januar 2024 - 11:49

Naalakkersuisut arbejder ikke for at få færre fiskere eller lukke fabrikker ned. Det siger Naalakkersuisoq for fangst og fiskeri, Kim Kielsen (S), under et pressemøde om den nye fiskerilov fredag formiddag.

Fiskerilovsforslaget har mødt hård kritik fra flere sider, men Kielsen understreger, at Naalakkersuisut ønsker at skabe muligheder for at udvikle fiskeriet og fiskernes muligheder.

Kielsen oplyser videre, at departementet for fangst og fiskeri har modtaget op mod 40 høringssvar under den otte uger lange høringstid.

- Jeg er meget glad for, at vi har modtaget så mange høringssvar. Nu begynder arbejdet med at kigge på høringssvar, og hvis disse giver bedre mening i forhold til vores forslag, så vil disse blive indarbejdet, så forslaget bliver tilpasset, siger Kim Kielsen under fredagens pressemøde.

Kim Kielsen har inviteret til pressemøde for at fortælle om det videre arbejde med forslaget til ny fiskerilov, som Inatsisartut ifølge planen skal tage stilling til i forårssamlingen.

Arbejdet foregår med størst inddragelse

Arbejdet med forslaget til fiskeriloven har været længe undervejs og har affødt en kommission, betænkning og nu et lovforslag, som har ligget på skiftende Naalakkersuisuts bord.

- Arbejdet med lovforslaget har været dybdegående, og er sket med inddragelse af foreninger og forbund samt partier. Vi skal nu kigge alle høringssvarene i sømmene, og tage stilling til hvordan lovforslaget tilpasses, før den foreligges Inatsisartut, siger Kim Kielsen.

Han understreger, at lovforslaget ikke har hensigt til at gøre vilkår indenfor fiskerierhvervet værre end nu, og at der ikke er tvang for fiskere til at overgå til IOK-ordning.

Kvoteloft får erhvervet til at ryste

En del af kritikken fra erhvervet har også været, at en bølge af konkurs kan forventes, hvis forslaget bliver vedtaget i nuværende form. Det får dog ikke Kielsen til at ryste i hænderne, der understreger at landets vigtigste erhverv fortsat skal have gode vilkår.

- Vi har et ønske om at skabe muligheder for fiskere, så de får mulighed for at planlægge langsigtet, og for at fremtidssikre erhvervet. Vi har ingen hensigter om at ødelægge erhvervet om for eksempel 10 år. Der skal selvfølgelig være balance i kvoter og bæredygtighed, og det er det, vi arbejder mod, fortæller Kim Kielsen.

Høringsfristen for det omstridte forslag har været sat til 24. januar, hvilket har været kritiseret for at være en alt for kort frist. Naalakkersuisoq for fangst og fiskeri, Kim Kielsen, understreger at høringsfristen ikke er ensbetydende med, at der nu foreligger en ny gældende fiskerilov, men at arbejdet med lovforslaget fortsætter ved at sammenholde høringssvarene.

- Når fiskeriet er den største indtægtskilde for landet, så skal arbejdet med et nyt lovforslag være dybdegående og inddragende, understreger Kim Kielsen.