Ombudsmandens Hus skal shines op

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 03. september 2019 - 13:09

Det er den fredede bygning Herrnhuthuset og Gestalden fra 1747-1748, der skal have en omgang med malerpenslen, hvilket sidst er sket i 2013.

I et samarbejde med en bygningsrådgiver har man indhentet tre tilbud, og det viser sig, at malerarbejdet er så dyrt, at det er nødvendigt at få hævet vedligeholdelsesbudgettet på bygningerne i den kommende finanslov for 2020.

Ekstra bevilling

I år er der afsat 254.000 kroner til vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets bygninger, men finanslovsforslaget for 2020 afslører, at det er nødvendigt at hæve dette beløb med 400.000 kroner, så det er muligt at betale for malerarbejdet.

Da der er tale om fredede bygninger, der er underlagt helt særlige regler for vedligeholdelse.