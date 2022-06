Ombudsmanden kritiserer kommune: Må ikke hemmeligholde fratrædelsesaftaler

Redaktionen Fredag, 10. juni 2022 - 09:34

For nyligt kom det frem, at en af hovedpersonerne i den store boligskandale i Nuuk, tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen, fik en stor pose penge med i forbindelse med sin fratrædelsesaftale med Kommuneqarfik Sermersooq i juli sidste år. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Baggrunden for, at de hidtil hemmeligholdte oplysninger kommer for dagens lys, er, at Ombudsmanden for Inatsisartut efter mange måneders undersøgelse har givet avisen Sermitsiaq medhold i en klage over kommunen.

Klagen drejer sig om, at Kommuneqarfik Sermersooq i sommeren 2021 gav avisen afslag på aktindsigt i det beløb, tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen fik i forbindelse med sin fratrædelse.

Den 3. august skrev kommunen blandt andet følgende i afslaget, efter at avisens medarbejder kort forinden havde søgt aktindsigt:

- Det er korrekt, at lønmæssige forhold som grundløn, tillæg, bonus med videre ikke er undtaget aktindsigt i personalesager, men det er ikke disse forhold din ansøgning vedrører. Begæringen om aktindsigt må videre afslås, da der er tale om en enkeltpersons private, herunder økonomiske forhold, jfr. offentlighedslovens paragraf 12.

Ombudsmandens undersøgelse

Men den begrundelse dur ikke, fastslår ombudsmand Vera Leth, som Sermitsiaq den 18. august klagede til over kommunens afslag på aktindsigt.

Fratrædelsesgodtgørelser er ifølge Vera Leth omfattet af offentlighedsloven. Derfor kunne kommunen ikke afslå at give aktindsigt i den godtgørelse, den tidligere kommunaldirektør fik udbetalt i forbindelse med sin fratræden.

Hun har givet Kommuneqarfik Sermersooq en røffel for at afvise aktindsigt og dermed hemmeligholde i det beløb, Lars Møller-Sørensen modtog.

