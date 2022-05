Ombudsmanden har fået tildelt Ridder af Dannebrogsordenen

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 10. maj 2022 - 16:00

For nyligt modtog ombudsmanden Vera Leth tildeling af Ridder af Dannebrogsordenen fra Hendes majestæt Dronning Margrethe.

- Jeg er meget beæret over at have modtaget hæderen, og jeg håber, at jeg vil få mulighed for at sige tak til dronningen i den kommende tid, siger Vera Leth til Sermitsiaq.AG.

Af Dannebrogordenens statutter fra 1. december 1693 fremgår det, at ordenen er en udmærkelse til dem, "som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig".

Vera Leth blev indstillet gennem rigsombuddet til modtagelse af ridderkorset sidste år. I april modtog hun så sin tildeling som ridder.

Vil sige tak til dronningen

Hun er taknemmelig over at have modtaget Dannebrogsordenen.

- Kontoret på rigsombuddet modtog et lykønskningsbrev den 21. april, og der var jeg ikke her i Nuuk. Jeg har så fået muligheden for at tage til Danmark for at møde dronningen, hvor jeg kan sige tak for min tildeling af ridderordenen. Det har jeg tænkt mig at gøre indenfor den nærmeste fremtid, lyder det fra ombudsmand Vera Leth.

Vera Leth har været ombudsmand for Inatsisartut siden 1997, og havde 25 års jubilæum 1. februar i år.

Danmark har to kongelige ridderordner og to kongelige medaljer. Ordener og medaljer omtales samlet som dekorationer, som du kan læse mere om HER.