Ombudsmand udtaler kritik af plejehjem

Thomas Munk Veirum Fredag, 08. juli 2022 - 13:02

Ombudsmanden har i marts gennemført en inspektion af forholdene på Unganartoq Plejecenter i Ilulissat.

Overordnet udtrykker ombudsmanden tilfredshed med forholdene på alderdomshjemmet, der har 51 beboere.

- Unganartoq tilbyder hyggelige fællesafdelinger og hjemlige omgivelser, der skaber tryghed blandt beboerne, skriver ombudsmand Vera Leth.

Der er dog et punkt, hvor det halter med at følge lovgivningen, og det drejer sig om registrering af magtanvendelse overfor beboerne. Ifølge loven skal al magtanvendelse registreres og indberettes, hvilket ikke er sket:

Svækkelse af beboeres retssikerhed

- Jeg finder samlet set, at det manglende kendskab til magtanvendelsesloven har medført en afgørende svækkelse af beboernes retssikkerhed. Det finder jeg uacceptabelt og yderst kritisabelt, skriver Vera Leth i sin rapport.

I juni fik plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut en lignende kritik efter en inspektion.

Ifølge ombudsmandens rapport om inspektionen på Unganartoq, havde ledelsen kendskab til loven om magtanvendelse, men ledelsen mente ikke der blev brugt magtanvendelse, og medarbejderne var ikke oplært i reglerne. Inspektionen viste dog noget andet end ledelsens opfattelse:

- Et overvældende flertal af de medarbejdere, som inspektionsholdet talte med, gav udtryk for, at der bliver anvendt magt på plejecenteret. En medarbejder oplyste, at der ofte anvendes magt overfor mandlige beboere, der skal have skiftet ble om natten. En anden medarbejder beskrev en tilsvarende situation, hvor der var blevet anvendt magt overfor en anden beboer, skriver Vera Leth.

Instruks fra kommune nåede ikke frem

Ombudsmanden understreger, at hun har forståelse for, at der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at bruge tvang for at kunne give en beboer den nødvendige pleje og omsorg, f.eks. hvis en dement beboer, der ikke kan gå på toilettet, nægter at få skiftet sin ble:

- Men det er selvsagt afgørende, at medarbejderne på et plejecenter kun gør brug af lovlige former for magtanvendelse overfor beboerne, og at denne magtanvendelse sker under behørig hensyntagen til beboernes retssikkerhed, skriver Vera Leth.

Avannaata Kommunia oplyser til ombudsmanden, at kommunen har sendt en instruks om magtanvendelsesloven til alle relevant institutioner i kommunen. Men Unganartoq har ikke modtaget instruksen.

Efter inspektionen har ledelsen på plejehjemmet afholdt et kursus i reglerne om magtanvendelse for medarbejderne. Avannaata Koommunia vil også afholde kurser, men kommunen forventer også, at Socialstyrelsen vil udbyde undervisning på området.