Ombudsmand kritiserer magtanvendelse overfor plejehjemsbeboer

Walter Turnowsky Søndag, 24. marts 2019 - 14:50

Alderdomshjemmet i Qaanaaq har ikke haft styr på reglerne for magtanvendelse, og der har nu udløst skarp kritik fra Inatsisartuts ombudsmand.

Når der anvendes magt overfor en beboer, så skal det hver gang indberettes til kommunen og til Inatsisartut. Det skal sikre, at magtanvendelsen sker efter reglerne. Dette, samt den kendsgerning, at der overhovedet findes en lov om magtanvendelse, har personalet på alderdomshjemmet frem til marts 2018 ikke været opmærksom på.

- Jeg finder, at der herved er sket en afgørende svækkelse af borgernes retssikkerhed. Det finder jeg uacceptabelt og yderst kritisabelt, skriver ombudsmand Vera Leth i sin inspektionsrappport.

Ombudsmanden vurderer dog samtidigt, at der ikke er et generelt problem med den måde, som alderdomshjemmet bliver drevet på.

- Ombudsmanden fik på baggrund af en inspektion af Alderdomshjemmet i Qaanaaq i april 2018 overordnet indtryk af, at ledelsen og medarbejderne varetager deres opgaver på en dedikeret og samvittighedsfuld måde og er meget opmærksomme på i videst muligt omfang at undgå magtanvendelse overfor beboerne. Beboerne, som inspektionsholdet talte med, var glade for at bo der.

Fastholdt ved bleskifte

Det ændrer dog ikke på, at ombudsmanden vurderer, at man har brugt ulovlig magt overfor en beboer.

- I rapporten om inspektionen konkluderer ombudsmanden, at reglerne om magtanvendelse i et vist omfang var blevet brudt overfor alderdomshjemmets beboere. Men blandt andet på grund af de manglende indberetninger kunne ombudsmanden ikke tage nærmere stilling til, i hvilke konkrete situationer dette måtte være sket, hedder det i en pressemeddelelse fra ombudsmanden.

Konkret handler sagen om en beboer, der ofte er blevet holdt fast i forbindelse med, at personalet skulle skifte ble på den pågældende. Det skete fordi den pågældende ellers forsøgte at slå ud efter personalet.

Ombudsmand Vera Leth udtrykker forståelse for, at det kan være nødvendigt på den måde at holde en beboer fast for at sikre den personlige pleje. Men hun understreger samtidigt, at magtanvendelsen skal være sidste udvej samt, at der er skrappe regler for, hvordan den skal foregå. Således kræver loven, at det er kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, at det er tilladt at bruge magt overfor en beboer. Den fungerende leder vidste ikke, hvorvidt kommunalbestyrelsen har truffet en sådan beslutning.

- Jeg henstiller, at alderdomshjemmet sikrer, at der er truffet de fornødne afgørelser efter magtanvendelsesloven, når alderdomshjemmet foretager magtanvendelse overfor beboere, skriver ombudsmanden i rapporten.