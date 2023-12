Kritiserer overvågning uden tilladelse

Thomas Munk Veirum Onsdag, 06. december 2023 - 12:06

Ombudsmanden for Inatsisartut har været på inspektion på Alderdomshjemmet Ajarsivasik i Qaqortoq.

Ombudsmandens overordnede indtryk var, at beboere og medarbejdere er glade for at være på alderdomshjemmet, men der er også kritik.

Kritikken går på, at ledelsen og personalet på Ajarsivasik ikke indberetter og registrerer magtanvendelse efter reglerne i magtanvendelsesloven.

Overvågede beboer uden tilladelse

- Dette fandt ombudsmanden kritisabelt, og henstillede derfor, at Ajarsivasik sikrer, at episoder med magtanvendelse fremover registreres og indberettes i overensstemmelse med magtanvendelseslovens regler herom, står der om inspektionen på ombudsmandens hjemmeside.

Ombudsmanden kritiserer, at Ajarsivasik blandt andet benytter magt i hygiejnesituationer.

Derudover fremhæver ombudsmanden, at alderdomshjemmet benytter et alarmsystem i demensafdelingen og benytter et GPS-system til kontinuerligt at overvåge en "dørsøgende" beboers færden, uden at det er sikret en tilladelse til overvågningen.

Ombudsmanden har henstillet til, at Ajarsivasik bringer forholdene i orden ved blandt andet at indhente tilladelse hos kommunalbestyrelsen.