Olsvig om nye regler: Krav om vaccination og test er ok

Thomas Munk Veirum Mandag, 02. august 2021 - 11:47

Natten til lørdag trådte en række nye coronaregler i kraft her i landet. De handler om, at man for at færdes visse steder, skal være færdigvaccineret eller kunne fremvise en negativ coronatest, det er maksimalt 48 timer gammel.

Sermitsiaq.AG har spurgt Rådet for Menneskerettigheder, hvordan rådet ser på de nye regler i forhold til menneskerettighederne.

Ifølge formand Sara Olsvig vurderer Rådet for Menneskerettigheder, at reglerne overordnet virker proportionale - det vil sige, at de ikke er overdrevne eller et 'overkill' i forhold til situationen her i Grønland med hensyn til coronasmitte.



- På den ene side skal man beskytte folks liv - i menneskeretlig forstand retten til sundhed - og på den anden side samtidig sikre, folks grundlæggende rettigheder, såsom retten til fri bevægelighed og forsamlingsfrihed, indskrænkes mindst muligt.

- Vi vurderer ikke, at de tiltag, der er indført, er grelle, eller at der er brud på menneskerettighederne, men der er udfordringer, siger Sara Olsvig.

Ros til solnedgangsklausul

Olsvig understreger, at hun udtaler sig på grundlag af de notater, som Rådet for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder tidligere har fået lavet af fagfolk i forbindelse med coronapandemien.



Hun roser, at myndighederne har sat en udløbsdato på de nye regler, da de to bekendtgørelser med restriktioner udløber 10.august. Det er vigtigt med en slutdato, når der er tale om regler, der indskrænker folks rettigheder:



- Vidtgående restriktioner skal ophøre, så snart de ikke er sundhedsfagligt nødvendige længere. Vi ser solnedgangsklausulen som et udtryk for, at myndighederne nu sørger for, at der er en bagkant og også en velovervejet bagkant, siger Sara Olsvig og fortsætter:

- Det er altid en balancegang, og det er svært at være de ansvarlige politikere og myndigheder, der skal lave opvejelsen af at beskytte liv og på den anden side ikke indskrænke folks rettigheder.

Lige adgang til test

Som en af udfordringerne fremhæver Olsvig, at myndighederne skal være opmærksomme på lige adgang til coronatest.

I begyndelsen af sidste uge kunne Sermitsiaq.AG fortælle, hvordan man eksempelvis i Tasiusaq ikke havde haft test-kit nok til at teste alle, der ønskede det.

- Der er ikke lige adgang til test, alt efter hvor du er i landet. Det må man arbejde med. Hvis det her er den nye normal, må man have det apparatur på plads - så man ikke forskelsbehandler folk mere end nødvendigt, siger Sara Olsvig.

Til gengæld roser hun myndighederne for at have gjort meget for, at vaccinerne har været til rådighed over i hele landet.