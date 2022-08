Olsen Kids udgiver EP

Kassaaluk Kristensen Søndag, 07. august 2022 - 15:25

Olsen Kids, der har udgivet børnesange og ungdomssange, har udgivet deres sidste EP sammen, "Oqaluttuaq Naavoq" ("Historien slutter", red.) den 1. august.

- Sangene er meget anderledes. Det er selvfølgelig præget af, at vi er blevet voksne, og dermed handler sangene mere om det at være voksen, fortæller Ikiuna Kristiansen Olsen til Sermitsiaq.AG.

Olsen Kids består af hende og hendes søskende Kuutak og Ivaana Kristiansen Olsen. Olsens

Kids første CD, ”Anika-mut” udkom i 2001 og solgte i over 5000 eksemplarer. Frem til 2009 har bandet udgivet i alt 5 CD'er, hvis sang og musik er skrevet af deres far, Peter Olsen, der i dag er Naalakkersuisoq for blandt andet kultur og uddannelse.

Igen er det Peter Olsen, der har skrevet sangene og komponeret dem.

- Vores far har igennem vores opvækst skrevet sange og komponeret dem. Han har fulgt med igennem vores liv, og har igen skrevet sangene denne her gang. Hvis ikke, han var så ihærdig med at lave denne EP, så havde vi sikkert ikke udgivet den. Men han har ventet tålmodigt til vi alle var klar til at udgive sangene, fortæller Ikiuna Kristiansen Olsen.

Vokser op med målgruppen

Selvom navnet på bandet ikke er ændret, så er målgruppen anderledes end for 20 år siden, fortæller Ikiuna Kristiansen Olsen. Sangene henvender sig primært til unge, og handler om voksenlivet.

- De sange, vi har udgivet følger vores opvækst. Derfor er det naturligt, at vi nu udgiver de her sange, når vi alle er voksne, fortæller 33-årige Ikiuna Kristiansen Olsen.

Hun forventer dog ikke, at bandet vil udgive flere albums eller sange.

- Vi er vokset fra scenelivet. Vores yngste i søskendeflokken, Ivaana K. Olsen er hende, der fortsætter med sangskrivning og musik. Vi to andre har valgt hver en anden retning i livet, og vi trives med vores liv, fortæller hun.

Ingen planer om koncert

- Det kan nok være lidt skuffende, men vi har på nuværende tidspunkt ingen planer om at spille koncerter. Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, men planen for nu er at udgive de sange, og dermed slutte vores rejse sammen som band, fortæller Ikiuna Kristiansen Olsen.

Indtil videre har fansene taget godt imod sangene, der tæller fem sange og kan findes i alle musikstreamingtjenester, blandt andre iTunes og Spotify.