Oline stopper som præst i Danmark

Jesper Hansen Mandag, 25. november 2019 - 17:44

Den grønlandske præst i Danmark, Oline Berthelsen, har besluttet sig for at stoppe i jobbet og vende hjem til Grønland.

- Det har været fem dejlige, men også hårde år, fortæller præsten.

- Overalt hvor jeg kommer, møder jeg kun glæde og taknemmelighed over, at der en grønlandsk præst i Danmark. Der har været mange dejlige oplevelser, hvor jeg føler, at jeg har gjort nytte.

- Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det også har været hårdt med hele Danmark som arbejdsplads. Det er blevet til cirka 30.000 km om året, fortæller Oline Berthelsen, der ikke selv har kørekort, men har overladt chaufførtjansen til ægtefællen, Poul Kurdahl. Det er sket med udgangspunkt i bopælen i Aalborg.

Alle landsdele skal dækkes

- Især påsken og julen har været hårde, for i helligdagene er der gudstjenester hver dag. I samarbejde med fællesforeningen Inuit har jeg så forsøgt at tilrettelægge det, så alle landsdele bliver dækket.

Oline Berthelsen stopper i kaldet med udgangen af februar, men inden da skal hun endnu en gang rundt i landet og holde julegudstjenester.

- Jeg har faktisk ikke tid til at snakke med dig, for jeg er i gang med at forberede mine juleprædikener lige i øjeblikket, griner hun.

I begyndelsen af marts vender hun tilbage til Grønland, hun og manden har købt rækkehus i Nuuk. Parret beholder dog lidt tilknytning til Danmark, hvor det er planen at tilbringe somrerne i sommerhuset i den nordjyske ferieby Løkken.

Oline Berthelsen blev grønlandsk præst i Danmark i 2014 efter at have virket i Sisimiut i 14 år. Egentlig var hun gået på pension allerede i dengang, men faldt for udfordringen i Danmark. Men nu skal hun altså være pensionist for alvor.

Oline Berthelsen kan ikke oplyse noget om, hvornår der bliver fundet en afløser.