Oline får en travl påske på prædikestolen

Jesper Hansen Torsdag, 18. april 2019 - 06:14

- Alle mennesker har et behov for at høre Ordet på deres modersmål. Det giver ro i sjælen.

Sådan siger den grønlandske præst i Danmark, Oline Berthelsen, der i påsken holder grønlandske gudstjenester seks forskellige steder i Danmark.

- De grønlandske gudstjenester i Danmark er altid godt besøgt. Deltagerne kommer for at høre Guds ord på grønlandsk – og også de grønlandske salmer, som de har kendt fra barnsben, siger præsten, der oplever, at også mange danskere går til hendes gudstjenester.

Da Oline Berthelsen begyndte i sit danske kald for snart fem år siden, blev hun spurgt, om grønlænderne er mere troende end danskerne.

Kirken er for alle

- Det kunne jeg ikke svare på, for troen har mange ansigter og praktiseres på mange måder, men dybest set tror jeg ikke, at der er den store forskel. Kirken er åben for alle – troende såvel som ikke troende, siger Oline Berthelsen og understreger dermed, at de grønlandske gudstjenester i Danmark absolut ikke er forbeholdt grønlændere:

- Der er også mange danskere til de grønlandske gudstjenester. Måske har de været i Grønland, måske har de grønlandsk familie, men ikke nødvendigvis, for en gudstjeneste er altid en gribende oplevelse, som mange holder af.

30.000 km på danske landeveje

Påske og jul er højsæsoner for Oline Berthelsen, der har hele Danmark som sin arbejdsplads. Det bliver årligt til 30.000 km på de danske landeveje.

- Efter gudstjenesten falder ro over folk. Det kan man både høre og se, og så kører jeg gerne meget langt. Den største forskel mellem Danmark og Grønland oplever Oline Berthelsen netop i perioden op til påske.

- I Grønland er det op til påske tradition med onsdagsgudstjenester. Det bruger man slet ikke i Danmark, så det kan jeg godt savne.

Den grønlandske præst i Danmark, Oline Berthelsen, kører årligt 30.000 km. Jesper Hansen

Oline Berthelsen tog hul på påsken allerede i weekenden med en gudstjeneste i Esbjerg og den traditionsrige grønlandske gudstjeneste Palmesøndag i Vor Frue Kirke i Aarhus. Det var 57. år i træk, at Vor Frue Kirke lagde kirkerum til den grønlandske gudstjeneste Palmesøndag. Teknisk set er det også i Vor Frue Kirke, at Oline Berthelsen er ansat.

Kirkeministeriet betaler

Det er det danske kirkeministerium, som betaler Oline Berthelsens løn. Det sker gennem en ansættelse ved Vor Frue Kirke i Aarhus, selv om det meste af arbejdet foregår fra hjemmet i Aalborg.

Oline Berthelsen blev grønlandsk præst i Danmark i 2014 efter at have virket i Sisimiut i 14 år. Egentlig var hun gået på pension, men da muligheden bød sig, slog hun til.

- Jeg koordinerer gudstjenesterne med de grønlandske foreninger gennem fællesforeningen Inuit, så man kan sige, at foreningerne er min ”menighedsrepræsentation”, forklarer præsten.

Udover de traditionelle helligdags- og søndagsgudstjenester medvirker Oline Berthelsen også ved barnedåb, bryllupper og begravelser i det grønlandske miljø i Danmark, når det kan passes ind i programmet.

Grønlanske gudstjenester i Danmark: