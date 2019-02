Olieselskab planlægger at starte boringer på Jameson Land

redaktionen Søndag, 10. februar 2019 - 16:08

Det London-baserede selskab Greenland Gas and Oil A/S er fortsat aktiv i to store områder nord for Ittoqqortoormiit på Jameson Land i Nordøstgrønland. Dertil har de netop ansøgt om adgang til et tredje licensområde også på Jameson Land.

Det skriver Sermitsiaq.

I begyndelsen af 2018 meddelte selskabet, at de havde sikret sig 2,5 millioner pund eller omkring 21 millioner danske kroner til projektet.

– Vi har de senere år arbejdet tæt sammen med GEUS og departementet for Erhverv og Energi i forhold til at opbygge en bedre forståelse af områdets geologi og miljø. Vi har nu samlet et komplet datasæt over området, der betyder, at vi kan rykke ind i projektets næste fase, hvor vi skal undersøge muligheden for at påbegynde boringer i Jameson Land i første kvartal af 2022, siger Roderick McIllree til Sermitsiaq, der udover at være formand for bestyrelsen i Greenland Gas and Oil også er direktør for Bluejay Mining, der har efterforskningslicens ved Dundas.

