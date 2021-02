Olieeventyret på lavblus 

redaktionen Søndag, 07. februar 2021 - 12:00

Et bredt flertal i det danske folketing besluttede kort før jul, at der ikke vil blive givet flere nye tilladelser til at lede efter ny olie og gas i Nordsøen, og at det fra 2050 skal være helt slut med de fossile aktiviteter. Bag aftalen står Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti. Danmark har siden 1972 tjent over 541 milliarder kroner på Nordsøolien, skriver avisen Sermitsiaq.

Den danske beslutning får dog ingen betydning for det grønlandske olieeventyr, siger naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer, Jens Frederik Nielsen til Sermitsiaq.

– Vi har noteret os at Danmark, efter at have pumpet olie og gas op fra Nordsøen i en lang årrække, nu ønsker at afslutte udvindingen. Umiddelbart er det ikke en udmelding som påvirker Grønlands planer. Området blev jo hjemtaget i 2010, og vi har siden kørt en selvstændig strategi og aktivitet på området uafhængigt af Danmark. Vi vurderer dog løbende mulighederne og vil også gøre det fremadrettet, og her er det i overvejende grad udviklingen på verdensmarkedet, som har den største indflydelse.

I USA har præsident Joe Biden på sin allerførste dag i det ovale kontor underskrevet en ordre om at midlertidigt stop for olie- og gasaktiviteten i forbindelse med byggeriet af Keystone XL-rørledningen - et projekt til fire milliarder dollars - der skulle bringe olie fra tjæresand i Canada til USA. Projektet har været udsat for massiv kritik ikke mindst fra oprindelige folk i både Canada og USA.

