Ole Hjorth, Narsarsuaq: Bygder har meget at byde på – opgiv dem ikke

Redaktionen Fredag, 25. august 2023 - 14:47

Det var egentlig ret tilfældigt, at Ole Hjorth flyttede fra Nuuk til Narsarsuaq for mere end fem år siden. Her har han arbejdet som AFIS-operatør i bygdens atlantlufthavn, hvor stort set alle 139 indbyggere arbejder med lufthavnen eller hotellet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Jeg kan godt lide bygdelivet. Et er at man kender folk på en helt anden måde end i byer, andet er at folk går mere op i det sted de bor ved at holde bygden pæn og tage sig af hinanden. Det tiltrækker mig meget, siger Ole Hjorth på 26 år.

Og Narsarsuaq Lufthavn er en spændende lufthavn at arbejde ved med landets næst længste landingsbane. Derudover lander der omkring 300 privatfly hvert år, hvor man møder piloter fra hele verden, der giver forskellige perspektiver på jobbet, fortæller Ole Hjorth.

- Og så har jeg nogle gode, dygtige kollegaer, som jeg også er blevet gode venner med. Om sommeren har vi travlest i lufthavnen, hvor vi virkelig får brugt hjernen for at holde overblikket i trafikinformationerne.

Øst eller Nord

I 2025 forventes den nye regionale lufthavn i Qaqortoq at blive taget i brug. Det betyder, at atlantlufthavnen i Narsarsuaq lukker, og i stedet erstattes af et helistop. Det betyder videre, at der ikke længere vil være brug for meget af lufthavnspersonalet i Narsarsuaq – heriblandt AFIS-operatører. Ole Hjorth skal derfor finde nyt arbejde og nyt hjem i 2025. Det bliver et sted i Grønland, siger han.

- Jeg vil gerne opleve, hvad hele Grønland har at byde på. Så jeg tænker at søge i lufthavne i enten Kulusuk, Nerlerit Inaat eller Qaanaaq. Det er fedt at få et helt andet perspektiv på Grønland, hvordan folk er og lære en masse nye mennesker at kende.

Men det bliver svært at forlade Narsarsuaq, selvom bygden ikke bliver et overstået kapitel for Ole Hjorth.

Læs hele artiklen i avisen Sermitsiaq: