OL udskydes til 2021

Ritzau / Redaktionen Tirsdag, 24. marts 2020 - 10:02

Mere specifikt er de blevet enige om, at tidligst afholdt på et tidspunkt i 2021, men ikke senere end sommeren 2021.

Thomas Bach havde tirsdag over middag dansk tid et telefonmøde med Japans premierminister Shinzo Abe, som bad om at få OL udsat.

Kort efter mødet sagde Abe til pressen, at Thomas Bach var enig i, at OL skulle udskydes, og nu har IOC selv bekræftet aftalen.

I forvejen havde flere lande, deriblandt Norge og Canada oplyst, at man ikke agtede at deltage, hvis IOC holdt fast i beslutningen om at gennemføre legene i år.

Det er den igangværende coronasmittespredning verden over, der er årsag til, at Japan har fået IOC overbevist om, at det er bedst at udskyde De olympiske Lege