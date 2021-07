OL-chef fyret for at gøre grin med Holocaust

Ritzaus / AFP Torsdag, 22. juli 2021 - 07:11

Den ansvarlige for fredagens åbningsceremoni ved OL i Tokyo, Kentaro Kobayashi, er blevet afskediget.

Det skyldes, at han for år tilbage i en video kom med upassende kommentarer om Holocaust.

Det oplyser arrangørerne af OL torsdag.

- Det kom frem, at (han) under en tidligere optræden brugte ord, der gjorde grin med et tragisk historisk faktum, siger OL-chef Seiko Hashimoto på et pressemøde torsdag.

- Organisationen har besluttet at fjerne Kobayashi fra stillingen, siger hun.

Folkemord

Holocaust er betegnelsen for nazisternes systematiske folkemord på især jøder under anden verdenskrig.

Videoen med Kobayashi stammer fra 1998. Den dukkede op online torsdag, dagen inden OL officielt skydes i gang.

Afskedigelsen er den seneste hændelse til at ramme et i forvejen uheldsramt OL.

Den store begivenhed er i forvejen udskudt fra 2020 til i år på grund af coronapandemien, og for nogle uger siden besluttede arrangørerne at forbyde tilskuere adgang til konkurrencerne af frygt for spredning af coronasmitte.

Det er dog blevet besluttet, at omkring 950 personer - herunder nogle officials og journalister - kommer til at overvære åbningsceremonien på det olympiske stadion i morgen fredag.